Chủ mưu đường dây sản xuất thực phẩm giả lãnh 16,5 năm tù

Chiều 31-7, sau 5 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp liên quan.

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh tại phiên tòa

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) với tổng hợp hình phạt 16 năm 6 tháng tù cho các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (cựu Giám đốc Công ty MediPhar) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng bị cáo buộc phạm 2 tội trên, bị cáo Khúc Minh Vũ (cựu Giám đốc Công ty Việt Đức) lãnh 12 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ANH PHÙNG

Liên quan tới vụ án, các cựu cán bộ bị đưa ra xét xử cùng về tội “Nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Thế Việt (cựu Phó trưởng Ban Giám sát quản lý về hải quan) bị tuyên 6 năm tù; Nguyễn Hữu Tuân (cựu Tổ phó Tổ nghiệp vụ 4, Ban Giám sát quản lý về hải quan) 7 năm tù; Phan Công Chiến (cựu Trưởng Phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược của Bộ Y tế) 30 tháng tù và cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an) bị tuyên 15 tháng tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”, cho hưởng án treo.

Các bị cáo còn lại bị tuyên các mức án khác nhau trên cơ sở tương xứng với tính chất hành vi phạm tội.

Theo bản án sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nguyễn Năng Mạnh là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Bị cáo là cổ đông nắm tỷ lệ vốn cao nhất tại Công ty MediUSA, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong cả 3 nhóm tội danh bị truy tố. Vì vậy, bị cáo phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc nhất.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh thành lập, điều hành hệ thống gồm nhiều công ty và 2 nhà máy của Công ty MediUSA, Công ty MediPhar để tổ chức sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn.

Cơ quan xét xử cáo buộc nhóm của bị cáo Nguyễn Năng Mạnh đã đưa ra thị trường 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng khối lượng khoảng 100 tấn. Tổng doanh thu từ việc tiêu thụ số hàng giả này được xác định gần 540 tỷ đồng. Từ đó, các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã thu lợi bất chính gần 265 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG - ANH PHÙNG