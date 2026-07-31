Lãnh 19 năm tù vì làm sổ đỏ giả lừa bán nhà

Từng làm môi giới bất động sản, Nguyễn Thị Thơm lên mạng tìm người làm 6 sổ đỏ giả, dùng để lừa 3 bị hại chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, hai giao dịch sử dụng sổ đỏ giả vẫn được công chứng trước khi các bị hại phát hiện bị lừa.

Ngày 31-7, TAND TPHCM (cơ sở 1) tuyên phạt Nguyễn Thị Thơm (37 tuổi) 19 năm tù, gồm 15 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Chồng của Nguyễn Thị Thơm là Đỗ Xuân Linh (39 tuổi) bị tuyên 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từng làm môi giới bất động sản và biết rõ các căn nhà trong khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân, Thơm nảy sinh ý định làm giả sổ đỏ để lừa bán.

Bị cáo lên mạng tìm kiếm, liên hệ và chuyển 68,2 triệu đồng đặt làm 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Trong đó, 3 sổ đỏ giả được sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 11,2 tỷ đồng của 3 bị hại; 3 sổ còn lại dùng để vay mượn, thế chấp nhưng chưa gây thiệt hại.

Trong đó, ông L.V.A. bị chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng sau khi được Thơm đưa đến xem căn nhà tại khu Vườn Xuân và ký hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng N.T.N. Tin tưởng giao dịch hợp pháp, ông A. chuyển khoản 5 tỷ đồng cho Thơm, ngoài 200 triệu đồng đã đặt cọc trước đó.

Với thủ đoạn tương tự, Thơm tiếp tục dùng sổ đỏ giả chuyển nhượng một căn nhà khác cho bà N.T.T.H. tại văn phòng công chứng trên, chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng.

Đối với ông N.T.T, Thơm dùng sổ đỏ giả để chuyển nhượng, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. Khi bị thúc giục giao giấy tờ, Thơm còn thuê làm giả trang xác nhận sang tên cho bên mua nhưng ghi nhầm thời điểm chỉnh lý, khiến bị hại nghi ngờ và trình báo công an.

Tại phiên tòa, ông L.V.A. cho biết đã được các bị cáo và gia đình bồi thường 1 tỷ đồng, đồng thời đề nghị HĐXX buộc Văn phòng công chứng N.T.N. liên đới bồi thường do đã công chứng các giao dịch sử dụng sổ đỏ giả.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu này. Theo HĐXX, chưa có căn cứ xác định bà N.T.N., trưởng Văn phòng công chứng N.T.N., có hành vi trao đổi hoặc giúp sức cho Thơm làm giả tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người làm giả 6 sổ đỏ cho Thơm đã được tách hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Theo HĐXX, Thơm là người trực tiếp tìm người làm giả 6 sổ đỏ và sử dụng để thực hiện các giao dịch gian dối. Đỗ Xuân Linh không tham gia làm giả tài liệu nhưng nhiều lần cùng vợ đến văn phòng công chứng ký các hợp đồng chuyển nhượng, tạo điều kiện để Thơm chiếm đoạt hơn 11,2 tỷ đồng của 3 bị hại.

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TRÚC GIANG