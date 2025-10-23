Chủ nhà trọ giao nộp các loại hung khí cho công an phường

Nhiều chủ nhà trọ ở phường Thuận Giao (TPHCM) đã mang mã tấu, dao tự chế của người thuê ở nộp cho công an.

Ngày 23-10, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) cho biết, sau 20 ngày ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, công an địa phương vận động được chủ nhà trọ giao nộp 30 mã tấu, dao các loại.

Đây là những loại hung khí của người ở trọ cất giấu bị chủ nhà phát hiện, hoặc khi người ở trọ trả phòng rời đi được thu gom.

Công an phường Thuận Giao vận động người ở trọ phối hợp tố giác tội phạm

Phường Thuận Giao có hơn 130.000 dân, trong đó khoảng 100.000 dân tạm trú, phần lớn là công nhân lưu trú trong hơn 3.100 cơ sở trọ.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm ẩn nấp, công an địa phương tăng cường kiểm tra, chú trọng tuyên truyền pháp luật cho người dân, đặc biệt là chủ cơ sở trọ, người ở trọ.

Mã tấu, dao tự chế do chủ nhà trọ giao nộp công an phường

VĂN CHÂU