Pháp luật

An ninh - trật tự

Chủ nhà trọ giao nộp các loại hung khí cho công an phường

SGGPO

Nhiều chủ nhà trọ ở phường Thuận Giao (TPHCM) đã mang mã tấu, dao tự chế của người thuê ở nộp cho công an.

Ngày 23-10, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) cho biết, sau 20 ngày ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, công an địa phương vận động được chủ nhà trọ giao nộp 30 mã tấu, dao các loại.

Đây là những loại hung khí của người ở trọ cất giấu bị chủ nhà phát hiện, hoặc khi người ở trọ trả phòng rời đi được thu gom.

TUYÊN TRUYỀN NHÀ TRỌ (23-10).jpg
Công an phường Thuận Giao vận động người ở trọ phối hợp tố giác tội phạm

Phường Thuận Giao có hơn 130.000 dân, trong đó khoảng 100.000 dân tạm trú, phần lớn là công nhân lưu trú trong hơn 3.100 cơ sở trọ.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm ẩn nấp, công an địa phương tăng cường kiểm tra, chú trọng tuyên truyền pháp luật cho người dân, đặc biệt là chủ cơ sở trọ, người ở trọ.

MA TẤU (23-10).jpg
Mã tấu, dao tự chế do chủ nhà trọ giao nộp công an phường
Tin liên quan
VĂN CHÂU

Từ khóa

giao nộp mã tấu hung khí phường thuận giao công an người thuê trọ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn