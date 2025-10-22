Công an xã Phú Giáo (TPHCM) tặng gạo cho người giao nộp súng săn

Biết Công an xã Phú Giáo (TPHCM) vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo, người dân đã tự nguyện mang súng tự chế đến nộp và được nhận gạo.

Ngày 22-10, anh Trần Thanh Nhàn, ngụ khu phố 3, xã Phú Giáo (TPHCM) đã mang một khẩu súng bắn chim đến Công an xã Phú Giáo giao nộp.

Anh Nhàn mang khẩu súng bắn chim đến Công an xã Phú Giáo giao nộp

Cách đây khoảng 1 năm, anh Nhàn đặt mua khẩu súng này trên mạng xã hội với giá 3,5 triệu đồng, cộng với 600.000 đồng tiền giao hàng. Khi biết hành vi của mình là sai, anh Nhàn cất luôn khẩu súng sau nhà.

Đến ngày 22-10, nghe tin Công an xã Phú Giáo vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, anh đã mang súng đến nộp và được tặng 10 kg gạo.

Một khẩu súng bắn chim người dân giao nộp tại Công an xã Phú Giáo

Trước đó, ngày 21-10, anh Nguyễn Thành Long, ngụ ấp 4, xã Phú Giáo cũng mang một khẩu súng bắn chim đến trụ sở công an địa phương giao nộp.

Khẩu súng này được anh Long mua của một người bạn cách đây khoảng 10 năm.

Lãnh đạo Công an xã Phú Giáo cho biết việc kêu gọi người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo là nhằm phòng ngừa tai nạn, giảm nguy cơ phạm tội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Ngoài thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, trang fanpage, cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở cũng vận động người dân tự nguyện giao nộp kiếm, mã tấu, cung, nỏ, các loại vũ khí thô sơ khác.

Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

VĂN CHÂU