TPHCM còn còn 6 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân dưới 20%

Ngày 14-9, Sở Y tế TPHCM cho biết, Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TPHCM tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực. Hiện thành phố đã có hơn 4,44 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc (đạt khoảng 34,8% dân số). Đáng chú ý, đã có 112/168 phường, xã, đặc khu đã đạt từ 30% trở lên.

Số người được khám sức khỏe, khám sàng lọc theo tuần trên địa bàn TPHCM

Cụ thể, có 4.444.402 người đã được khám sức khỏe trong chương trình khám sức khỏe toàn dân (đạt 34,8% dân số). Trong đó, đã có 4.179.045 người dân đã được lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ở các nhóm dân số trọng tâm, đã có 1.847.173 trẻ em, học sinh được khám sức khoẻ (đạt 71%); có 35.973 sinh viên được khám (đạt 8,6%) và 716.024 người lao động được khám (đạt 15,9%). Đến nay, đã có 112/168 phường, xã, đặc khu đã đạt từ 30% trở lên, chiếm 2/3 tổng số địa phương của thành phố.

Trong đó, 34 địa phương đạt từ 50% trở lên, 16 địa phương đạt từ 60% và 6 địa phương đã vượt 70%. Dẫn đầu thành phố là xã Thạnh An đạt 98,2%, tiếp theo là phường Phước Thắng 95,8%; xã An Nhơn Tây 77,5%; xã Vĩnh Lộc 75,7%; phường Long Phước 73,5% và xã An Thới Đông 72,9%.

Tuy nhiên, vẫn còn 6/168 địa phương có tỷ lệ dưới 20%, gồm phường Vĩnh Hội (19,8%); phường Vĩnh Tân (19,7%); phường Cầu Ông Lãnh (19,6%); xã Thường Tân (19,4%); phường Bảy Hiền (18,7%) và phường Nhiêu Lộc (15,6%).

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cùng với việc tăng tốc khám sức khỏe, ngành y tế thành phố đang tiếp tục đổi mới phương thức thu thập và cập nhật dữ liệu theo hướng số hóa, giảm công việc thủ công cho y tế cơ sở và tăng sự chủ động của người dân.

Trong hơn 6 tuần qua, các địa phương đã triển khai thu thập thông tin đối với người dân đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc trong năm 2026 theo hướng dẫn của Sở Y tế. Từ thực tiễn triển khai, Sở Y tế phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số thành phố đưa vào sử dụng chức năng tự khai báo thông tin đã khám sức khỏe, khám sàng lọc trên Ứng dụng Công dân số.

Theo đó, người dân đã khám sức khỏe trong năm 2026 nhưng kết quả chưa được ghi nhận trên Hồ sơ sức khỏe điện tử có thể chủ động khai báo trực tiếp trên Ứng dụng Công dân số để thông tin được tiếp nhận, rà soát và ghi nhận.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 lấy máu xét nghiệm cho người dân phường Bình Phú

Sở Y tế yêu cầu kể từ ngày 15-9, các địa phương ngừng phát mới Phiếu thu thập thông tin, đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân tự khai báo trên Ứng dụng Công dân số. Đối với các Phiếu đã thu thập trước ngày 15-9 nhưng chưa được cập nhật, các địa phương cần khẩn trương rà soát, hoàn tất nhập liệu chậm nhất đến hết ngày 20-9. Sau thời điểm này, chức năng nhập dữ liệu từ Phiếu giấy trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng sẽ được khóa và việc bổ sung thông tin sẽ chuyển sang phương thức khai báo trực tuyến.

Đây không đơn thuần là thay đổi cách nhập dữ liệu, mà là một bước chuyển trong phương thức quản lý sức khỏe người dân: từ thu thập thông tin thủ công sang người dân chủ động tham gia cập nhật dữ liệu sức khỏe của chính mình trên nền tảng số.

Trong những tuần tới, ngành Y tế Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương tăng tốc tại những địa bàn còn dưới 30%, tập trung vào các nhóm dân số chưa đạt tỷ lệ cao, đồng thời bảo đảm kết quả khám được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử. Mục tiêu là từng bước đưa Chương trình từ “khám được nhiều người” sang hình thành dữ liệu sức khỏe ngày càng đầy đủ, phục vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân liên tục, lâu dài.

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THÀNH SƠN