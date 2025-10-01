Chủ tịch UBND TPHCM giao Tập đoàn Becamex thực hiện nghiên cứu, chủ động đề xuất báo cáo đề án tuyến đường sắt Bàu Bàng – Cái Mép

Chiều 1-10, tại tòa nhà WTC Tower, phường Bình Dương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Becamex về dự án tuyến đường sắt Bàu Bàng – Cái Mép

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Becamex đã báo cáo dự án đường sắt nhanh kết nối trung tâm TPHCM đến Cái Mép - Bàu Bàng - Cần Thơ; đồng thời đưa ra các đề xuất chính sách về quy hoạch tích hợp ”3 trong 1”(lồng ghép quy hoạch đường sắt - đất đai - đô thị và công nghiệp thành một thể thống nhất; kiến tạo toàn bộ hành lang kinh tế); về đất đai; pháp lý PPP; tài chính.

Đại diện Tập đoàn Becamex đã báo cáo dự án đường sắt nhanh kết nối trung tâm TPHCM đến Cái Mép - Bàu Bàng - Cần Thơ

Cũng tại buổi làm việc, Tập đoàn Becamex kiến nghị UBND TPHCM tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn thực hiện 6 dự án, gồm: 2 dự án giao thông trọng điểm BOT Quốc lộ 13 và dự án hoàn thiện Mỹ Phước - Tân Vạn theo hình thức BOT; khó khăn trong thủ tục nghĩa vụ tài chính đối với 2 khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và khu công nghiệp Cây Trường; 2 dự án năng lượng mặt trời Bàu Bàng 1 và Bàu Bàng 2.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex bày tỏ tin tưởng dự án tuyến đường sắt nhanh Bàu Bàng - Cái Mép có tính khả thi cao khi được thực hiện; các bước được thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định của Chính phủ. Ông cho biết, các tư vấn nước ngoài đã nghiên cứu, do đó Becamex sẽ xem xét lại để đề xuất những giải pháp cụ thể; mong muốn được UBND TPHCM tạo điều kiện thuận để tập đoàn làm tốt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao Tập đoàn Becamex đã có những giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng cũng như góp phần phát triển kinh tế trong thời gian qua. Đối với các tuyến đường sắt, Chủ tịch UBND TPHCM quán triệt phương châm tập trung thực hiện những vấn đề trúng, đúng theo nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của TPHCM với tinh thần “bàn làm không bàn lùi”.

Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất giao Tập đoàn Becamex thực hiện nghiên cứu, chủ động đề xuất báo cáo đề án tuyến đường sắt Bàu Bàng – Cái Mép. Đối với các tuyến Metro từ Bình Dương về Suối Tiên, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Tập đoàn Becamex bổ sung danh mục đường sắt của thành phố; đồng thời chủ động làm đề án, chuẩn bị sẵn hồ sơ. Đồng chí đề nghị Tập đoàn Becamex tập trung ưu tiên xúc tiến làm đề án 2 tuyến đường sắt này, làm rõ phân vai trong thủ tục đầu tư, tính khả thi của nguồn vốn, quy hoạch đồng bộ gồm đường sắt, nhà ga, TOD, công nghệ đặc biệt việc kết nối với các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ;…

Đối với kiến nghị khó khăn của Tập đoàn Becamex, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định “khó khăn của doanh nghiệp chính là khó khăn của thành phố”, UBND thành phố chia sẻ những khó khăn này. Chủ tịch UBND TPHCM để nghị các sở liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục nghĩa vụ tài chính,… tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn thực hiện các dự án.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo UBND TPHCM trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Becamex bên lề buổi làm việc

PHƯƠNG LÊ