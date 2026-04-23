Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận

Phát biểu tại chương trình, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho rằng, cuộc đời và sự nghiệp của Bác luôn là nguồn cảm hứng phong phú, dồi dào đối với văn nghệ sĩ. Chương trình được tổ chức nhằm hướng đến dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và kỷ niệm 115 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026).

Nhạc sĩ Trương Quang Lục kể lại những lần được gặp Bác Hồ trên đất Bắc. Ảnh: QUỲNH YÊN

Ở tuổi 93, nhạc sĩ Trương Quang Lục vẫn không giấu được xúc động khi nhắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông, trong cuộc đời văn nghệ sĩ, ai cũng ước mong có một tác phẩm viết về Bác. Năm 1954, ở tuổi 21, nhạc sĩ Trương Quang Lục ra Bắc tập kết, mong ước đầu tiên của ông khi ra miền Bắc là phải làm thế nào để gặp Bác. Và những năm là sinh viên ở Hà Nội, mong ước của ông đã thành hiện thực.

GS-TS Trình Quang Phú là người dành trọn cả đời để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUỲNH YÊN

Chính những cuộc gặp gỡ với Bác đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ để nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác ca khúc Hoa sen Tháp Mười vào năm 1968 và những ca khúc dành cho thiếu nhi sau năm 1975 như: Đẹp nhất bông sen, Như sao sáng ngời, Lời Bác vang mãi trong tim, Tuổi thơ Chăm thành phố Bác…

Đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển chia sẻ tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Sau khi đóng bộ phim đầu tiên Một ngày đầu thu, NSND Trà Giang được chọn tham dự Đại hội Văn hóa toàn quốc vào năm 1961. Ở đại hội năm đó, NSND Trà Giang là đại biểu nhỏ tuổi nhất nên được chọn là một trong hai đại biểu, cùng họa sĩ Nguyễn Phan Chánh lên tặng hoa cho Bác Hồ.

NSND Trà Giang xúc động nhớ lại lần đầu tiên được gặp Bác Hồ tại Đại hội Văn hóa toàn quốc năm 1961. Ảnh: QUỲNH YÊN

“Tôi là người nhỏ tuổi nhất, chưa bao giờ được đi dự những đại hội lớn như vậy nên vừa vui mà cũng vừa run. Tại đại hội lần ấy, tôi nhớ nhất câu nói của Bác: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Sau bộ phim đầu tiên tôi tiếp tục đi đóng Chị Tư Hậu, và lúc đó câu nói của Bác thấm nhuần vào mình và đi theo suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật”, NSND Trà Giang bày tỏ.

Lãnh đạo Hội Nhà văn TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các văn nghệ sĩ. Ảnh: QUỲNH YÊN

Ngoài nhạc sĩ Trương Quang Lục và NSND Trà Giang, chương trình giao lưu còn quy tụ nhiều tác giả đã có những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực như: TS Trình Quang Phú, Đại tá - nhà văn Trần Thế Tuyển, đạo diễn Hồ Ngọc Xum, nhạc sĩ Khánh Vinh, biên kịch Đặng Thanh Bình…

