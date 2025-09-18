Chiều 18-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, cùng các trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú và các Trưởng đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam, chiều 18-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Đồng thời, Việt Nam cũng đang nỗ lực tăng cường các công tác trọng tâm về hội nhập quốc tế, tăng trưởng xanh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thi hành pháp luật, thúc đẩy kinh tế tư nhân, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức Liên hợp quốc hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho Việt Nam trên các lĩnh vực này.

Chủ tịch nước chia sẻ một số thông điệp chính của Việt Nam tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 sắp diễn ra tại Hoa Kỳ, trong đó “câu chuyện Việt Nam” sẽ được kể lại với hành trình vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng, và kêu gọi các quốc gia cùng tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững.

Hoan nghênh Sáng kiến UN80 (chương trình cải tổ toàn diện) của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ tham gia đóng góp vào quá trình này, sẵn sàng chào đón các cơ quan, tổ chức Liên hợp quốc mở văn phòng, trung tâm tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị phía Liên hợp quốc phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức thành công chuyến thăm chính thức của Tổng Thư ký Antonio Guterres và lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10-2025.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh chung cùng bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú và các Trưởng đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam, chiều 18-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc gặp, bà Pauline Tamesis đánh giá cao các quyết sách lớn của Việt Nam về hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục đào tạo, y tế, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Hoan nghênh các quyết tâm và thành tựu cải cách của Việt Nam thời gian qua, bà Pauline Tamesis cho rằng đây là những bài học quý báu cho Liên hợp quốc và các nước tham khảo.

Bà Pauline Tamesis khẳng định, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các cam kết về phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, thúc đẩy bình đẳng giới, và hướng tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

BÍCH QUYÊN