“Tuyên bố New York” thể hiện ý chí chung của các thành viên Liên hợp quốc

Chiều 12-9 (rạng sáng 13-9 giờ Việt Nam), với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 80 đã thông qua “Tuyên bố New York” về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước đối với hòa bình Trung Đông.

Có lộ trình cụ thể

Tuyên bố dài 7 trang là kết quả của một hội nghị quốc tế tại LHQ do Saudi Arabia và Pháp bảo trợ vào tháng 7-2025. Tuyên bố đề ra một lộ trình duy nhất để thực hiện giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, trả tự do cho tất cả các con tin đang bị giam giữ và thành lập một Nhà nước Palestine vừa có hiệu lực, vừa có chủ quyền.

Lộ trình này cũng kêu gọi giải giáp Hamas, loại trừ khả năng tổ chức nắm quyền quản lý đối với Gaza, bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Arab và các đảm bảo an ninh tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký LHQ António Guterres một lần nữa tái khẳng định: “Vấn đề cốt lõi của tiến trình hòa bình Trung Đông là việc thực hiện giải pháp hai nhà nước, theo đó hai quốc gia độc lập, có chủ quyền và dân chủ: Israel và Palestine cùng chung sống bên cạnh nhau trong hòa bình và an ninh”.

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua "Tuyên bố New York". Ảnh : AA

Dù “Tuyên bố New York” không mang tính ràng buộc pháp lý, song văn kiện này có ý nghĩa to lớn, thể hiện ý chí chung mạnh mẽ của các thành viên LHQ đối với vấn đề Israel-Palestine và hòa bình Trung Đông nói chung. Phản ứng về việc ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York”, Phó Tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh cho biết điều này là bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt sự chiếm đóng và thành lập nhà nước Palestine độc lập theo biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Jordan, Ai Cập, Qatar và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hoan nghênh việc thông qua nghị quyết và đánh giá cao kết quả của hội nghị quốc tế cấp cao về vấn đề Palestine và giải pháp hai nhà nước. Việc thông qua tuyên bố này sẽ là một bước quan trọng hướng tới tăng cường an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới, đồng thời mở ra hy vọng chấm dứt đau khổ của người dân Palestine và thực hiện các quyền hợp pháp của họ.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, Oren Marmorstein đã phản đối Tuyên bố của ĐHĐ LHQ.

Rào cản trên thực địa

Trong một diễn biến trên thực địa, giới chức y tế Gaza cho biết ít nhất 43 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp vùng lãnh thổ này kể từ rạng sáng ngày 12-9, trong đó có ít nhất 33 người ở khu vực thành phố Gaza.

Tờ Times of Israel dẫn nguồn tin từ Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã không kích hơn 500 mục tiêu ở thành phố Gaza trong tuần này theo 5 đợt, đồng thời nhấn mạnh đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ sắp tới nhằm vào Hamas. Các cuộc không kích đã phá hủy một số tòa tháp cao tầng được Hamas sử dụng để quan sát, làm trạm bắn tỉa, cất giữ vũ khí hoặc được cho có đường hầm bên dưới. IDF cũng đã đưa ra cảnh báo sơ tán tới người dân Palestine sinh sống tại những khu vực này.

Cùng ngày 12-9, truyền thông châu Âu đưa tin Ngoại trưởng Đức, Anh và Pháp ra tuyên bố chung kêu gọi Israel lập tức ngừng chiến dịch quân sự tại thành phố Gaza, đồng thời kêu gọi LHQ và các tổ chức nhân đạo phi chính phủ được hoạt động an toàn và trên quy mô lớn trên toàn Dải Gaza, bao gồm cả khu vực phía Bắc.

HẠNH CHI