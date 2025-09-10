Khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80

Đại hội đồng LHQ khóa 80 khai mạc kỳ họp ngày 9-9. Ảnh: UN

Cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Đại hội đồng Khóa 80, qua đó trở thành một trong những Chủ tịch trẻ nhất (44 tuổi) đảm nhận vị trí này.

UNGA-80 sẽ hoạt động tới ngày 8-9-2026 (khóa họp kéo dài 1 năm) với chủ đề xuyên suốt là “Gắn kết cùng nhau để tốt hơn” nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa bình an ninh, phát triển và nhân quyền. Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22 đến 30-9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ.

UNGA-80 diễn ra đúng dịp tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức truyền thống cũng như mới nổi.

Cuộc họp thường niên diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, với những lo lắng nội bộ về nguồn tài trợ không bền vững, sự phẫn nộ trước cuộc chiến đang diễn ra của Israel ở Gaza, và sự cấp thiết ngày càng tăng của chủ nghĩa đa cực.

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 80, bà Annalena Baerbock. Ảnh: DW

Trước thềm sự kiện năm nay, Mỹ đã gây thất vọng khi từ chối hoặc thu hồi thị thực các quan chức Chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine tham dự. Điều này diễn ra trong bối cảnh Pháp và Saudi Arabia chuẩn bị tổ chức một hội nghị về Israel và Palestine, cam kết sẽ cùng một số quốc gia châu Âu công nhận nhà nước Palestine.

Mặc dù việc công nhận Palestine là thành viên chính thức của LHQ cần có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ), một động thái gần như chắc chắn sẽ bị Mỹ phủ quyết, nhưng việc tăng cường công nhận này sẽ chứng sức mạnh của sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế với nền độc lập của Palestine.

Giới quan sát kỳ vọng Đại hội đồng Khóa 80, với vai trò là cơ quan hoạch định chính sách chính của LHQ, sẽ góp phần thúc đẩy cải cách tổ chức theo hướng nhanh nhạy, hiệu quả, minh bạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu toàn cầu.

Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) là cơ quan hoạch định chính sách chính của LHQ. Mỗi quốc gia trong số 193 quốc gia thành viên của LHQ đều có quyền bỏ phiếu ngang nhau. UNGA đưa ra các quyết định quan trọng cho LHQ, bao gồm: Bổ nhiệm Tổng Thư ký theo khuyến nghị của HĐBA; bầu các thành viên không thường trực của HĐBA; phê duyệt ngân sách của LHQ; nhóm họp các kỳ họp thường kỳ từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm và sau đó nếu cần thiết; thảo luận các vấn đề cụ thể thông qua các mục hoặc tiểu mục chương trình nghị sự chuyên biệt, từ đó thông qua các nghị quyết.

KHÁNH MINH