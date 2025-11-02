Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn và đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; duy trì nguyên tắc quốc phòng "bốn không", đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Hegseth và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn để thúc đẩy hợp tác quốc phòng; nhất là trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường cũng cảm ơn Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xử lý hậu quả bom mìn, chất độc da cam dioxin; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam cũng như quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, tăng cường hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị phía Hoa Kỳ phối hợp sớm thu xếp chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump, coi đây là dấu mốc lịch sử mới của quan hệ song phương, tạo động lực thúc đẩy các nội dung hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam và khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực, trên trường quốc tế; cam kết thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đóng vai trò then chốt đối với hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh biển, đào tạo, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, hai bên bày tỏ ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, nguyên tắc bảo đảm tự do, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

BÍCH QUYÊN