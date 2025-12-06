Chăm lo và tôn vinh tài năng của các em khuyết tật

Giới hạn là bầu trời thuộc Lễ hội Vượt sóng nằm trong khuôn khổ Dự án Vượt sóng đang diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của các nhóm nhạc, học sinh khuyết tật các trường trên địa bàn TPHCM. Ngoài ra còn có sự trình diễn của nhóm nhạc Mimosa thuộc Hội người Mù tỉnh Lâm Đồng. Các em đa phần là người đồng bào thiểu số. Từ ánh sáng được thắp lên bằng tình thương của những người xung quanh, các em đã có được điểm tựa để bước tiếp, hòa nhập vào cộng đồng.

Một số tiết mục biểu diễn của các em học sinh

Nhóm nhạc Mimosa – Hội người Mù tỉnh Lâm Đồng biểu diễn bài hát tự sáng tác "Nhìn vào mắt nhau"

Ca sĩ - nhạc sĩ Hà Chương biểu diễn ca khúc "Không ngại ngần" do anh sáng tác

Trong chương trình, ban tổ chức trao 64 suất học bổng, quà tặng thiếu nhi, học sinh khuyết tật (trị giá 3 triệu đồng/suất).

Dịp này, ban tổ chức đặc biệt vinh danh 5 gương người khuyết tật tiêu biểu tài năng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, gồm: nhà văn Trần Trà My (Quảng Trị) – người gieo hạt giống tâm hồn qua những trang sách; cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (Trường THPT Thiên Hộ Dương - Đồng Tháp) - cô giáo khuyết tật với hành trình truyền lửa yêu thương; vận động viên khuyết tật Phạm Tuấn Hưng - chàng trai “không chân” trở thành vận động viên bơi lội, bóng đá; anh Nay Djruêng - 11 mùa tiếp sức tựu trường, đồng hành cùng học trò nghèo vùng khó khăn qua chương trình “Đi qua mùa rẫy”; nhạc sĩ, ca sĩ Hà Chương - người luôn nỗ lực để thấy đời rất đẹp.

Trao học bổng đến trẻ em khuyết tật

Theo ban tổ chức, dự kiến giai đoạn 2025-2030, Dự án Vượt sóng sẽ tiếp cận, giúp 1.000 thanh thiếu niên khuyết tật tại TPHCM và các tỉnh lân cận được tham gia trực tiếp vào các hoạt động của dự án. Cùng với đó, hơn 500 học sinh, sinh viên khuyết tật nhận được học bổng hoặc hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng sống thông qua các lớp tập huấn và hoạt động trải nghiệm thực tế.

