Ra mắt lộ trình giáo dục nghệ thuật đa lĩnh vực tại Việt Nam

Ngày 6-12, Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Soul (Soul Institute of Arts - SIA), thành viên của hệ sinh thái Embassy Education, chính thức ra mắt SIA Career Pathways.

Công bố lộ trình giáo dục nghệ thuật đa lĩnh vực chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Đây là lộ trình giáo dục nghệ thuật đa lĩnh vực chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, dành cho học viên định hướng phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật thị giác.

Chương trình được thiết kế nhằm đem đến cho học viên Việt Nam một hệ thống đào tạo nghệ thuật chuẩn quốc tế, tích hợp giữa đào tạo học thuật – thực hành – định hướng nghề – portfolio, cùng mạng lưới đối tác quốc tế uy tín là những học viện nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Theo học viện, có 3 lộ trình cốt lõi: Lộ trình Trung học nghệ thuật - dự bị cao đẳng, đại học dành cho học viên 12 - 18 tuổi mong muốn phát triển nền tảng để gia nhập vào các học viện nghệ thuật quốc tế; lộ trình Cao đẳng nghệ thuật quốc tế - hợp tác chuyển tiếp lên bậc cử nhân âm nhạc và nghệ thuật được công nhận toàn cầu với các học viện nghệ thuật hàng đầu thế giới như Australian Institute of Music (AIM), Collarts – Australian College of the Arts…; Lộ trình Du học nghệ thuật quốc tế.

Hệ sinh thái thực hành và sáng tạo nghệ thuật tại SIA gồm có: chuỗi tọa đàm và lớp học chuyên đề với nghệ sĩ và chuyên gia; không gian biểu diễn dành cho học viên âm nhạc; phòng sáng tạo và xưởng nghệ thuật dành cho nghệ thuật thị giác; mạng lưới chuyên gia nghệ thuật với đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất, biên đạo và cố vấn sáng tạo nổi bật trong nước.

TIỂU TÂN