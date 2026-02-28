Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là ngày hội lớn của toàn dân, có ý nghĩa lịch sử trọng đại để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An

Sáng 28-2, sau khi khảo sát thực tế tại khu vực bỏ phiếu xóm Phúc Long, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đoàn công tác làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An để giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Nghệ An đã được triển khai toàn diện, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, thể hiện tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 1.039 Ban bầu cử HĐND cấp xã với 12.050 thành viên; xác định 3.123 khu vực bỏ phiếu và thành lập 3.123 Tổ bầu cử. Danh sách cử tri được rà soát, cập nhật thường xuyên và tích hợp khai thác dữ liệu dân cư nhằm nâng cao độ chính xác; hoàn thành việc tổng hợp, rà soát và niêm yết danh sách gồm 2.638.733 cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Tỉnh cũng đã chủ động xây dựng các phương án bầu cử sớm cho địa bàn đặc thù tại 55 khu vực bỏ phiếu của 31 đơn vị bầu cử tại 12 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên, địa hình phức tạp, giao thông khó khăn…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là ngày hội lớn của toàn dân, có ý nghĩa lịch sử trọng đại đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại cuộc làm việc

Từ nay đến ngày bầu cử, thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ yêu cầu của Chỉ thị 46 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, mới nhất là Kết luận 03, Kế hoạch 62 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia; quán triệt tới tất cả cấp ủy Đảng trong tỉnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Cùng với đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát từng tổ bầu cử, khu vực bầu cử, điểm bầu cử; kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát danh sách cử tri, có phương án đối với những cử tri học tập, làm ăn xa… bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Đối với 55 khu vực bỏ phiếu của 31 đơn vị bầu cử thuộc 12 xã đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tập trung chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ; bảo đảm thông tin đến cử tri đầy đủ, rõ ràng; rà soát toàn bộ quy trình trước, trong và sau bỏ phiếu sớm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu xóm Phúc Long, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh cần bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí, hậu cần; có phương án dự phòng cho khu vực đặc thù; in ấn - cấp phát đầy đủ tài liệu, biểu mẫu, con dấu, hòm phiếu, niêm phong, phương tiện phục vụ; kiểm tra trước ngày bầu cử theo phương án “không để bị động”. Sau bầu cử, tỉnh chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ, rà soát kỹ số liệu, đối chiếu giữa các cấp trong biên bản bầu cử và khẩn trương hoàn thiện, gửi biên bản bầu cử về Hội đồng Bầu cử quốc gia; chủ động chuẩn bị xây dựng nội dung, chương trình, phương án nhân sự cho Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày bầu cử; phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Với sự chuẩn bị và vào cuộc mạnh mẽ, chủ động, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Nghệ An bám sát tiến độ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương để Ngày bầu cử tại tỉnh thực sự là sự kiện chính trị trọng đại, Ngày hội của toàn dân và sẽ thành công tốt đẹp.

