Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, an toàn biển đảo

Chiều 27-2, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo và công tác dân vận.

Cùng dự có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình và xử lý kịp thời các tình huống trên biển.

Thời gian qua, lực lượng đã thực hiện 451 lượt tuần tra với hơn 239.000 hải lý an toàn, xua đuổi 300 tàu cá nước ngoài vi phạm.

Công tác phòng, chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt; xử lý 336 tàu vi phạm, phạt hơn 2,29 tỷ đồng; khởi tố 6 vụ án ma túy; cứu nạn an toàn 31 thuyền viên. Các chương trình đồng hành cùng ngư dân, tuyên truyền về biển đảo tiếp tục được đẩy mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng nêu khó khăn về kinh phí thực hiện Đề án 3934 trong tuyên truyền pháp luật biển đảo cho học sinh, sinh viên, ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động, cuộc thi.

Đơn vị kiến nghị Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục phối hợp triển khai đề án; đề nghị UBND TPHCM và các sở, ngành hỗ trợ duy trì chuyên trang “Vì chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo”; đồng thời tháo gỡ vướng mắc về đất đai, hạ tầng, bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định.

Thông tin tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc cho biết, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo như xây dựng “Mái ấm tình thương”, trao học bổng “Nguyễn Thị Minh Khai”, triển khai mô hình “Tiếp sức vươn khơi”, “Mẹ đỡ đầu”, góp phần chăm lo hậu phương quân đội và ngư dân.

Trong khi đó, đồng chí Trịnh Thị Yến Trân, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, đề xuất tăng cường phối hợp tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm thực tế tại đơn vị, đẩy mạnh hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương kết quả đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống khai thác IUU.

Do đó, các lực lượng cần đồng tâm hiệp lực, phối hợp chặt chẽ với TPHCM, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo.

Đồng chí cũng đề nghị tăng cường phối hợp với Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Công an địa phương, lực lượng dân quân thường trực; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa bàn trọng yếu để đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU, hỗ trợ ngư dân chấp hành pháp luật, vươn khơi bền vững.

Các ngành giáo dục, văn hóa, báo chí và đoàn thể cần tăng cường giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ. Đối với các kiến nghị về cơ chế, tài chính, đất đai, hạ tầng, Thành ủy TPHCM sẽ chỉ đạo rà soát, nghiên cứu tháo gỡ, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Trước mắt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện để ngư dân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia bầu cử; các tổ chức chính trị - xã hội có hình thức hỗ trợ phù hợp để ngư dân yên tâm thực hiện trách nhiệm của mình.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến khảo sát thực tế tại doanh trại Chi đội Kiểm ngư số 2, giao các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo triển khai các kiến nghị, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

