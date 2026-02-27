Những lá phiếu đầu tiên đến thềm lục địa phía Nam

Sáng 27-2, trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển đã bỏ những lá phiếu đầu tiên, mở đầu đợt bầu cử sớm tại khu vực thềm lục địa phía Nam.

Bỏ phiếu trên tàu Trường Sa 04

Trước đó, sáng 26-2, tàu Trường Sa 04 và tàu Trường Sa 21 (Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) rời cảng Long Sơn (TPHCM), mang theo thẻ cử tri, phiếu bầu, hòm phiếu và các tài liệu liên quan để tổ chức bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Đưa thẻ cử tri từ các tàu trực xuống xuồng để đến điểm bầu cử tàu Trường Sa 04 trên biển

Sáng 27-2, tàu Trường Sa 04 hạ xuồng đón cử tri về tàu làm thủ tục, phát phiếu và bỏ phiếu theo đúng trình tự. Đến 10 giờ 30 phút, công tác bầu cử tại bốn tàu trực cơ bản hoàn thành, bảo đảm an toàn, đúng luật định.

Đại úy Nguyễn Thành Trung, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04, cho biết thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho việc đưa đón, cập mạn giữa các tàu diễn ra an toàn.

* Trước đó, tối 26-2, tại vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô, Tổ bầu cử trên biển trên tàu KN 260 (Chi đội Kiểm ngư số 2) cũng đã tổ chức bầu cử sớm cho cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu CSB 6008.

Các cử tri bỏ phiếu bầu cử tại tàu CSB 6008

Tổ bầu cử số 10 (phường Phước Thắng) tổ chức để cử tri nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Đại úy Nguyễn Đức Hoàng, Thuyền trưởng tàu CSB 6008, chỉ đạo tổ chức để cử tri vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Những lá phiếu đầu tiên đã được bỏ vào thùng phiếu trên thềm lục địa phía Nam

Theo kế hoạch, bỏ phiếu sớm trên biển diễn ra từ ngày 26-2 đến 14-3, dự kiến phục vụ hơn 600 cử tri là bộ đội hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân thường trực và ngư dân khai thác hải sản xa bờ, không có điều kiện tham gia bầu cử đúng ngày 15-3. Sau khi hoàn tất, hòm phiếu được niêm phong chặt chẽ, đưa về đất liền để kiểm phiếu theo quy định.

Đón các cử tri tại tàu trực lên tàu Trường Sa 04 để thực hiện công tác bầu cử

Việc tổ chức bầu cử sớm trên biển nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đang bám biển, đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm trong bảo đảm quyền bầu cử cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chở các cử tri làm nhiệm vụ trên biển đến điểm bầu cử trên tàu Trường Sa 04

TRÚC GIANG