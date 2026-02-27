Cuộc đời và sự nghiệp cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua hình ảnh, hiện vật lịch sử

Gần một thế kỷ cuộc đời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiện trưng bày hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, tái hiện chặng đường hoạt động bền bỉ, vai trò lãnh đạo và phong cách sống giản dị, liêm khiết của người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (sinh ngày 1-3-1906) sinh ra trong gia đình nho học tại xóm Cây Gạo, làng Thi Phổ Nhất, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (nay thuộc xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Từ thuở thiếu thời, ông đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng với dũng sĩ miền Nam (1971), ảnh được trưng bày tại Khu lưu niệm

Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, trước khi đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Đồng đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại vườn hoa phủ Chủ tịch

Ông là người học trò xuất sắc, người cộng sự, người đồng chí thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sinh thời, ông dành nhiều tâm sức nghiên cứu, nói và viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với 4 cuốn sách và 16 tác phẩm; đến năm 1994 công bố tác phẩm “Văn hóa và đổi mới”, quán triệt sâu sắc định hướng phát triển văn hóa trong Nghị quyết của Đảng.

Xà lim giam cầm người chiến sĩ cách mạng Phạm Văn Đồng tại Nhà tù Côn Đảo

Trên cương vị Thủ tướng, ông còn là nhà ngoại giao, thực hiện nhiều chuyến thăm, ký kết các hiệp định hữu nghị, hợp tác với các nước.

Tư liệu hình ảnh tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Trong kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, với vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ông có nhiều đóng góp trong hoạch định và triển khai đường lối đối ngoại, đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Xuvanaphuma ký tuyên bố chung Việt Nam - Lào ngày 28-4-1961

Ngày 28-4-1961, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Xuvanaphuma ký tuyên bố chung Việt - Lào, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xuphanuvong.

Phù điêu sao 5 cánh và lá cờ hình quốc huy Liên Xô do Liên Xô tặng Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Với 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng với anh hùng Hồ Giáo tại Đại hội Liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua (tháng 12-1966)

Năm 2006, Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được xếp hạng Di tích Quốc gia

Theo kế hoạch, ngày 1-3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1-3-1906 – 1-3-2026). Buổi lễ diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026); chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

NGUYỄN TRANG - NGỌC OAI