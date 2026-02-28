Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An

Sáng 28-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu xóm Phúc Long, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã kiểm tra sơ đồ chỉ dẫn phòng bỏ phiếu, khu vực niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Cùng với đó, kiểm tra việc bố trí thùng phiếu, khu vực bỏ phiếu, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, khu vực chờ bỏ phiếu…

Chủ tịch Quốc hội cũng nghe báo cáo về tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ bầu cử trong chuẩn bị, bố trí cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử...; nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, bỏ sót bất kỳ quy trình nào trong toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An và Ủy ban Bầu cử xã Hưng Nguyên nắm chắc, nắm kỹ các văn bản, tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia; tổ chức quán triệt đầy đủ để từng cán bộ tham gia phục vụ bầu cử hiểu rõ nhiệm vụ, thực hiện đúng quy định, đúng quy trình...

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử; phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa để cử tri đi bầu trực tiếp; rà soát kỹ các nhóm cử tri đặc thù như cử tri làm ăn xa, vãng lai, người cao tuổi… nhằm bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền bầu cử.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cuộc bầu cử lần này phải được tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao, chặt chẽ, toàn diện hơn. Các địa phương phải xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối; chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các hành vi chống phá, xuyên tạc, gây mất ổn định.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, bảo đảm bầu đúng, bầu đủ, tổ chức cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Ngay sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và đoàn công tác làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An và Ủy ban Bầu cử phường Trường Vinh, để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 46 và các kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử; Kế hoạch số 62 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia...

DƯƠNG QUANG - PHẠM BẰNG