Xã hội

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo kiện toàn tổ chức, nhân sự cơ quan chuyên môn về xây dựng, GTVT

SGGPO

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự cơ quan chuyên môn về xây dựng, giao thông vận tải tại các phường, xã, đặc khu.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo kiện toàn tổ chức, nhân sự cơ quan chuyên môn về xây dựng, GTVT

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Xây dựng lựa chọn, bố trí và kiện toàn đội ngũ cán bộ tại sở đảm bảo đủ năng lực, trình độ và phù hợp vị trí việc làm, phục vụ công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

Đồng thời, Sở Nội vụ được giao khẩn trương tham mưu UBND TP ban hành Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp xã.

Trên cơ sở hướng dẫn này, UBND cấp xã sẽ ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) và Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (đối với phường). Đồng thời, cấp xã cũng có trách nhiệm lựa chọn, bố trí và kiện toàn nhân sự tại các phòng này, bảo đảm đủ năng lực và đúng vị trí việc làm để tham mưu, thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông theo quy định.

Chỉ đạo trên được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong hệ thống cơ quan chuyên môn, góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đô thị của TPHCM trong giai đoạn mới.

QUỐC HÙNG

Từ khóa

Sở Xây dựng bố trí cán bộ hỗ trợ các phường đặc khu Quy hoạch đô thị Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn