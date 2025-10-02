Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo kiện toàn tổ chức, nhân sự cơ quan chuyên môn về xây dựng, GTVT

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự cơ quan chuyên môn về xây dựng, giao thông vận tải tại các phường, xã, đặc khu.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Xây dựng lựa chọn, bố trí và kiện toàn đội ngũ cán bộ tại sở đảm bảo đủ năng lực, trình độ và phù hợp vị trí việc làm, phục vụ công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

Đồng thời, Sở Nội vụ được giao khẩn trương tham mưu UBND TP ban hành Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp xã.

Trên cơ sở hướng dẫn này, UBND cấp xã sẽ ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) và Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (đối với phường). Đồng thời, cấp xã cũng có trách nhiệm lựa chọn, bố trí và kiện toàn nhân sự tại các phòng này, bảo đảm đủ năng lực và đúng vị trí việc làm để tham mưu, thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông theo quy định.

Chỉ đạo trên được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong hệ thống cơ quan chuyên môn, góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đô thị của TPHCM trong giai đoạn mới.

QUỐC HÙNG