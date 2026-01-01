Từ ngày 1-1-2026, mở rộng bảo hiểm thất nghiệp, siết an toàn dữ liệu

Năm 2026, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, đặt trọng tâm vào bảo đảm sinh kế và an toàn xã hội như Luật Việc làm mở rộng diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nghiêm cấm mua bán dữ liệu… trong bối cảnh phát triển mới.

Luật Việc làm (số 74/2025/QH15)

Luật Việc làm gồm 8 chương và 55 điều, quy định khung chính sách về tạo việc làm và quản trị thị trường lao động. Luật điều chỉnh các nội dung như: hỗ trợ tạo việc làm, đăng ký lao động, phát triển kỹ năng nghề, hệ thống thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm.

Những điểm sửa đổi lớn tập trung:

- Mở rộng nhóm tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng độ bao phủ chính sách, đồng bộ với Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

- Linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp với trần tối đa không vượt quá 1% tiền lương tháng.

- Đơn giản điều kiện và giảm bước thủ tục cho cả người lao động và người sử dụng lao động khi tiếp cận các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề, trợ cấp thất nghiệp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại nhân sự để duy trì việc làm.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (số 91/2025/QH15)

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân thiết lập các nguyên tắc bảo vệ thông tin người dùng và dữ liệu lao động trong doanh nghiệp.

Một số quy định đáng chú ý như cấm tuyệt đối hành vi mua bán dữ liệu cá nhân dưới mọi hình thức. Doanh nghiệp phải xóa hoặc hủy dữ liệu của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng, ngoại trừ trường hợp pháp luật hoặc thỏa thuận cho phép lưu trữ. Nền tảng mạng xã hội không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa giấy tờ tùy thân để xác thực danh tính.

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (số 66/2025/QH15)

Nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng:

- Đưa nước giải khát chuẩn TCVN có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào nhóm chịu thuế.

- Quy định điều hòa nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU (thay cho điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống) thuộc đối tượng chịu thuế

- Cập nhật mô tả sản phẩm chịu thuế (thuốc lá, rượu, bia, ô tô, tàu bay, phương tiện bay dự trữ…) để đồng bộ với luật chuyên ngành hiện hành.

Luật Tư pháp người chưa thành niên (số 59/2024/QH15)

Luật gồm 10 chương và 179 điều, thể hiện định hướng nhân văn trong xử lý hình sự với người chưa thành niên, với các điểm đổi mới nổi bật là giảm mức phạt tù tối đa cho:

- Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi: Từ 12 năm xuống 9 năm;

- Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi: từ 18 năm xuống 15 năm, trừ trường hợp phạm 5 loại tội (giết người; hiếp dâm; hiếp dâm người dưới 16 tuổi; cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; sản xuất trái phép chất ma túy) thì mức hình phạt theo quy định hiện hành.

Luật Công nghiệp công nghệ số (số 71/2025/QH15)

Luật định hướng chiến lược phát triển nhân lực cho ngành công nghiệp công nghệ số, kèm các ưu đãi nhằm thu hút nhân tài. Các cơ chế chính như:

- Chuyên gia nước ngoài chất lượng cao trong lĩnh vực này được cấp thẻ tạm trú 5 năm và có thể gia hạn theo quy định nhập cảnh, cư trú.

- Được hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật về thuế TNCN.

- Có thể làm việc có thời hạn trong cơ quan nhà nước hoặc đơn vị công lập nếu có sự thống nhất giữa người đứng đầu đơn vị và doanh nghiệp, đồng thời được người lao động đồng thuận.

- Nhân tài công nghệ số được áp dụng cơ chế đặc thù về lương thưởng, cạnh tranh ở tầm quốc tế; được ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm theo luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Được hỗ trợ môi trường làm việc, không gian sống, nhà ở, phương tiện di chuyển và kinh phí nghiên cứu, kể cả tham gia hợp tác quốc tế và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ R&D.

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (số 75/2025/QH15)

Luật tăng phân cấp và cắt giảm thủ tục hành chính trong hoạt động quảng cáo, đồng thời bổ sung quy định về hoạt động quảng cáo trên mạng nhằm tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng. 3 nhóm chính sách trọng tâm:

- Hoàn thiện khung quy định về nội dung và hình thức quảng cáo, phù hợp với tính đa dạng của thị trường.

- Tăng quản lý quảng cáo trên báo chí, mạng xã hội và quảng cáo xuyên biên giới, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và bình đẳng.

- Cập nhật quy định về quảng cáo ngoài trời, bảo đảm tiêu chuẩn mỹ quan và an toàn đô thị.

Luật Ngân sách Nhà nước (số 89/2025/QH15)

Luật gồm 7 chương, 79 điều, khẳng định mô hình phân cấp ngân sách, ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, địa phương được giao nguồn thu để chủ động nhiệm vụ chi.

Để tăng cường sự chủ động trong quản lý, điều hành ngân sách địa phương, luật cho phép các trường hợp được phép hỗ trợ liên cấp, liên địa phương:

- Ngân sách cấp dưới có thể hỗ trợ đơn vị cấp trên đóng trên địa bàn khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc tình huống cấp thiết.

- Được dùng dự phòng ngân sách địa phương để hỗ trợ địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

- Được dùng vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương cho dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp trên ngay trên địa bàn, hoặc hỗ trợ địa phương khác đầu tư dự án quan trọng, cấp bách.

Điểm điều chỉnh quan trọng về dự phòng ngân sách như tăng trần bố trí dự phòng từ 4% lên 5% tổng chi mỗi cấp; mở rộng phạm vi chi dự phòng cho: dự trữ quốc gia, nhiệm vụ đối ngoại đột xuất, và các nhiệm vụ cấp bách khác, bảo đảm thống nhất với các luật liên quan.

Luật Nhà giáo (số 73/2025/QH15)

Luật bảo đảm nhà giáo được thụ hưởng:

- Trợ cấp gắn với đặc thù nghề và địa bàn công tác, gồm trợ cấp theo tính chất công việc và phụ cấp vùng.

- Hỗ trợ phát triển chuyên môn, thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp.

- Chăm sóc sức khỏe nghề định kỳ, bao gồm khám sức khỏe thường niên và theo dõi sức khỏe chuyên biệt phù hợp với môi trường sư phạm.

- Ưu tiên an cư khi làm nhiệm vụ tại địa bàn đặc biệt khó khăn, bằng các hình thức: bố trí nhà ở công vụ, chỗ ở tập thể, hoặc hỗ trợ kinh phí thuê nhà.

Luật cũng mở cơ chế thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao như ưu tiên tiếp nhận người có trình độ học thuật, năng khiếu, kỹ năng nghề xuất sắc đến giảng dạy tại vùng đặc biệt khó khăn hoặc các lĩnh vực giáo dục thiết yếu, chiến lược. Thiết kế gói đãi ngộ tổng thể (lương, phụ cấp, hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và điều kiện sống) nhằm kéo người giỏi vào sư phạm, phân bổ nhân lực đồng đều giữa các vùng, và giữ chân nhà giáo lâu năm.

Nghị quyết 254/2025/QH15 tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Nghị quyết quy định cơ chế xử lý khoảng trống pháp lý về giá đất khi chưa có quyết định giá đất cụ thể được ban hành. Các nội dung trọng tâm gồm:

- Bảng giá đất do HĐND tỉnh quyết định, công bố và áp dụng từ ngày 1-1-2026, với cấu trúc theo loại đất, khu vực và vị trí; có thể định giá đến từng thửa đất nếu có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất.

- UBND cấp tỉnh được chọn áp dụng bảng giá theo nghị quyết hoặc tiếp tục theo Luật Đất đai nếu đến ngày 1-1-2026 chưa có quyết định giá đất cụ thể.

- Thời điểm tính tiền sử dụng hoặc thuê đất là thời điểm ban hành đủ căn cứ tính tiền.

- Quốc hội yêu cầu ban hành đủ căn cứ tính tiền chậm nhất 1-7-2026, và hoàn tất căn cứ bồi thường đất không muộn hơn 1-7-2026.

Nghị quyết 261/2025/QH15 cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Nghị quyết thiết lập các mức hưởng tối đa trong bảo hiểm y tế và phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế. Người thuộc hộ cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế.

Chế độ lương, phụ cấp y tế:

- Bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi tuyển dụng, áp dụng đến khi có quy định mới.

- Nhân sự trực tiếp làm chuyên môn trong tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%.

- Nhân viên y tế làm chuyên môn tại trạm y tế xã và cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp 100% nếu công tác tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới hoặc hải đảo. Tối thiểu 70% nếu không thuộc các khu vực nêu trên.

