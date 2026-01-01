Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Vào mỗi kỳ nghỉ lễ dài ngày, các cửa ngõ ở Thủ đô thường kẹt cứng do lượng phương tiện giao thông đổ về quê, đi du lịch

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu; khắc phục, hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp tết.

Ngành y tế và các địa phương bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu y tế, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có lưu lượng giao thông cao để giảm thiểu thiệt hại về người do tai nạn giao thông.

Ngành công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, điều kiện an toàn phương tiện và người điều khiển; lưu ý tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm TTATGT cả trên các tuyến đường mới đưa vào sử dụng.

Ngành xây dựng chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp lực lượng chức năng của ngành công an và chính quyền địa phương duy trì kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe kiên quyết không đưa phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vào kinh doanh vận tải; chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ nơi xuất bến và phải chịu trách nhiệm nếu để hoạt động vận tải phức tạp hoặc xảy ra các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hoạt động vận tải gây ra.

Các bộ, ngành, địa phương duy trì số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm TTATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ lễ; phân công đầu mối có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7.

LÂM NGUYÊN