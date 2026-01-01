Vinh danh 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025

Đến dự và chúc mừng có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đại biểu đến dự lễ tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điểm hẹn uy tín tôn vinh gương mặt trẻ tiêu biểu

Được tổ chức từ năm 2006, cuộc vận động giới thiệu, bình chọn và phát huy “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” đã trở thành điểm hẹn uy tín tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tích cực trong cộng đồng thanh niên TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM". Ảnh: VIỆT DŨNG

Dấu ấn nổi bật của 20 năm danh hiệu là quá trình kiên trì lan tỏa 4 cặp giá trị mẫu hình thanh niên thành phố: yêu nước - khát vọng, đạo đức - trách nhiệm, tri thức - sáng tạo, năng động - văn minh; gắn với yêu cầu xây dựng và phát triển TPHCM qua từng giai đoạn. Danh hiệu đã trở thành động lực thúc đẩy thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, chung sức đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.

Thông qua cuộc vận động, đến nay đã bình chọn và vinh danh 177 công dân trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như: nghiên cứu khoa học, lao động - sản xuất, học tập, quốc phòng - an ninh, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và hoạt động xã hội.

Tiết mục văn nghệ tại lễ tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Riêng năm 2025, Thành đoàn TPHCM tuyên dương 12 gương mặt xuất sắc, được bình chọn từ 157 hồ sơ của 86 đơn vị. Mỗi công dân trẻ tiêu biểu là minh chứng sinh động cho tài năng, nghị lực và tinh thần dấn thân của người trẻ; truyền cảm hứng về trách nhiệm công dân, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Tiêu biểu như TS Mai Ngọc Xuân Đạt, nghiên cứu viên Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TPHCM. Anh đoạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025 và đã có nhiều bài báo khoa học công bố quốc tế, trong nước.

Các công trình nghiên cứu nổi bật của anh tập trung vào vật liệu nano silica, ứng dụng làm nền tảng cho nghiên cứu vật liệu dẫn truyền thuốc, hình ảnh sinh học (bioimaging), chẩn đoán bệnh (diagnosis), trị liệu và y học tái tạo. Những kết quả này không chỉ mở rộng khả năng ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ y - dược mà còn được sử dụng làm học liệu, phục vụ giảng dạy và đào tạo chuyên sâu.

“Giải thưởng là sự ghi nhận cho những kết quả đạt được, đồng thời là động lực để tôi cố gắng hơn, nhìn lại quá trình nghiên cứu, cải tiến để phát triển, đến gần hơn với cộng đồng”, TS Mai Ngọc Xuân Đạt, nghiên cứu viên Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TPHCM, chia sẻ.

Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng

Trở về sau SEA Games 33 với tấm huy chương vàng hạng cân dưới 80kg nam, giành được từ chiến thắng thuyết phục trước võ sĩ Thái Lan ngày 17-12, anh Nguyễn Tấn Sang, vận động viên Pencak Silat - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TPHCM, vẫn nguyên vẹn cảm xúc tự hào, hạnh phúc và cả những phút giây nghẹn ngào khó quên.

Nén cơn đau sau tình huống tấn công phạm lỗi của đối phương, Nguyễn Tấn Sang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kiên cường thi đấu để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

“Lúc đó, tôi chỉ tự nhủ mình phải giữ vững tinh thần của một vận động viên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Chính niềm tin của ban huấn luyện, gia đình, người hâm mộ, cùng trách nhiệm thi đấu vì Tổ quốc đã giúp tôi vượt qua khoảnh khắc khó khăn nhất”, anh nhớ lại.



Vận động viên Nguyễn Tấn Sang. Ảnh: NVCC

Năm 2019, anh Nguyễn Tấn Sang giành Huy chương vàng Giải vô địch Pencak Silat châu Á tại Trung Quốc, mở đầu chuỗi thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế những năm kế tiếp. Đó là Huy chương vàng tại SEA Games 31, giải vô địch Đông Nam Á 2022, Huy chương vàng tại SEA Games 32, Huy chương vàng Giải vô địch Thế giới tại UAE… Không chỉ tỏa sáng trên sàn đấu, anh còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội, góp mặt trong các chiến dịch tình nguyện như: trồng cây xanh, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ học sinh nghèo, trẻ em khuyết tật.

Hay bác sĩ CKI Nròng K’ Duy Py, Phó Trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhân Ái, với hình ảnh người thầy thuốc trẻ giỏi chuyên môn, tận tụy vì người bệnh.

Bên cạnh nhiệm vụ điều trị, anh chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài, sáng kiến chuyên môn như: cải tiến hệ thống xông khí dung, cải tiến quy trình hướng dẫn thực hiện và giám sát bệnh nhân tâm thần uống thuốc, nghiên cứu đặc điểm nhiễm trùng cơ hội trên bệnh nhân HIV..., qua đó nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái.

Bác sĩ Nròng K’ Duy Py. Ảnh: NVCC

“Những sáng kiến, đề tài tôi thực hiện xuất phát từ nhu cầu của người bệnh mà trong quá trình điều trị hàng ngày, tôi nhận ra. Tôi cùng tập thể sẽ tiếp tục nghiên cứu để có nhiều cải tiến chuyên môn hơn, góp phần mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn cho người bệnh”, Bác sĩ Nròng K’ Duy Py, Phó Trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhân Ái, chia sẻ.

Gương mặt quen thuộc của nhiều bạn trẻ với hình ảnh năng động, trách nhiệm xã hội là ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh, thành viên Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM. Song song với hoạt động biểu diễn, cô phối hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung triển khai dự án cộng đồng “300 bài hát thiếu nhi”. Cô cũng tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, biểu diễn gây quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, người dân vùng thiên tai...

Ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh. Ảnh: NVCC

“Dù sinh ra và lớn lên ở một địa phương khác, nhưng tôi có quãng thời gian dài học tập, làm việc và trưởng thành tại TPHCM. Danh hiệu này là động lực để tôi có thêm quyết tâm cống hiến, sáng tạo nghệ thuật nhiều hơn nữa cho TPHCM và cho đất nước”, ca sĩ Duyên Quỳnh bày tỏ.

Cùng ngày, Thành đoàn TPHCM tuyên dương 7 gương “Thanh niên trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Tuyên dương 7 "Thanh niên tiêu biểu TPHCM" năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

CẨM TUYẾT - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG