Trao niềm tin, tạo không gian phát triển cho thanh niên TPHCM

Lãnh đạo TPHCM luôn đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ - lực lượng giàu trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm; đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để thanh niên được phát triển, được thử thách và được cống hiến.

Ngày 1-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (phường Sài Gòn), Thành đoàn TPHCM tổ chức tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025.

Lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm cùng 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự và chúc mừng có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang tuyên dương TS Mai Ngọc Xuân Đạt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM biểu dương và chúc mừng 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025 - những gương mặt ưu tú đại diện cho trí tuệ, khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, nửa thế kỷ qua với biết bao thăng trầm và nỗ lực không ngừng, thành phố đã vươn lên khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và hội nhập quốc tế của cả nước. Hành trình đó được tạo nên bởi trí tuệ, đổi mới, khát vọng, sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ. Trong đó, tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích, tiên phong, dám nghĩ, biết làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tuyên dương Võ Ngọc Minh Anh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao chất lượng quản trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đồng thời chủ động mở rộng hội nhập quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Theo đồng chí, đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức lớn, đòi hỏi nguồn nhân lực trẻ phải nâng cao hơn nữa năng lực tri thức, bản lĩnh, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phạm Chánh Trực và Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tuyên dương ThS Trần Tài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong bối cảnh đó, cuộc vận động giới thiệu, bình chọn và phát huy “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” được khởi xướng và duy trì suốt 20 năm qua ngày càng khẳng định ý nghĩa sâu sắc; là kênh phát hiện, bồi dưỡng, kết nối và phát huy lực lượng công dân trẻ nòng cốt, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM tuyên dương Đại úy Trịnh Hải Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Tôi tin tưởng, mỗi công dân trẻ tiêu biểu hôm nay sẽ tiếp tục là hạt nhân lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng hành động cho hàng triệu thanh niên thành phố; là lực lượng tiên phong trong xây dựng và phát triển thành phố, trong chuyển đổi số, trong đổi mới sáng tạo và là cầu nối quan trọng đưa hình ảnh tuổi trẻ TPHCM năng động, trách nhiệm, hội nhập, vươn ra khu vực và thế giới”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng theo đồng chí, lễ tuyên dương diễn ra trước thềm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong thời điểm quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM và ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM. Lãnh đạo thành phố mong muốn, kỳ vọng và gợi mở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng tầm cuộc vận động trong thời gian tới.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Phạm Phương Thảo cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức tuyên dương Hoa hậu Bảo Ngọc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TPHCM Trương Mỹ Lệ tuyên dương Bác sĩ CKI Nròng K’ Duy Py. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu không chỉ là niềm vinh dự mà sẽ là điểm khởi đầu của một hành trình cống hiến lớn hơn, gắn bó lâu dài hơn với sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, mỗi công dân trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục dấn thân ở những lĩnh vực khó, mới, đòi hỏi trí tuệ và bản lĩnh, chủ động đề xuất sáng kiến, giải pháp thiết thực cho quản trị đô thị, chuyển đổi số, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân và Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Hồ Thị Ánh Tuyết tuyên dương Đoàn Thị Thu Chung. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp, dẫn dắt, đồng hành cùng thanh niên, xây dựng lớp công dân trẻ có lý tưởng, có tri thức, có kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm cao với xã hội.

Vinh danh các "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Lãnh đạo thành phố luôn đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ - lực lượng giàu trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm; đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để thanh niên được phát triển, được thử thách và được cống hiến”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

CẨM TUYẾT - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG