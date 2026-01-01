Xuyên lễ thi công đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên

Trên công trường Dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (nối TP Huế với TP Đà Nẵng), máy móc cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân không nghỉ Tết Dương lịch 2026, đang ngày đêm làm việc.

Sau thời khắc chào đón năm mới 2026, các đơn vị thi công tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án mở rộng đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Tại hạng mục công trình mở rộng cầu Tây Hy (xã Hưng Lộc, TP Huế), hàng chục công nhân cùng cán bộ kỹ thuật đã có mặt tại công trường từ sáng sớm để tiếp tục công việc còn dang dở.

Công trình cầu Tây Hy hiện đảm bảo tiến độ thi công theo hợp đồng. Nhà thầu đã lao lắp xong 50/55 phiến dầm; thi công xong 9/11 nhịp dầm ngang; sản xuất 11/11 nhịp tấm đan mặt cầu… Trong khi, ở những đoạn đã lao lắp xong các dầm nối, công nhân bắt tay vào thi công phần cốt thép, kết cấu phần bản mặt cầu để sớm hoàn thiện toàn bộ hạng mục công trình.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Dự án La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng) cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, mưa lũ kéo dài, song tiến độ của dự án vẫn đảm bảo. Hiện sản lượng xây lắp dự án tính đến nay đạt 1.601,8 tỷ /2.544,51 tỷ, chiếm khoảng 63,0% giá trị hợp đồng.

Dự án mở rộng đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên hối hả thi công ngay từ sáng 1-1-2026

Dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65km, quy mô 4 làn xe, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế từ 60 đến 80km/giờ theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Dự án khởi công ngày 29-5-2025, thời gian thi công 240 ngày, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026.

