Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Khẩn trương bàn giao mặt bằng nút giao thông An Phú

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục, trong tháng 3 phải hoàn thành thẩm định giá, ký quyết định giao đất; phấn đấu trong tháng 4 bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khảo sát thực địa, trao đổi và chỉ đạo tại dự án nút giao An Phú, chiều 17-3-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 17-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Nút giao An Phú: Gấp rút hoàn tất giải phóng mặt bằng

Tại nút giao An Phú, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, báo cáo dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng, được thiết kế nút giao khác mức hoàn chỉnh 3 tầng. Quy mô gồm hầm chui hai chiều kết nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ; các cầu vượt dạng chữ Y, nhánh rẽ trực tiếp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đến nay, một số hạng mục quan trọng đã hoàn thành, góp phần cải thiện tình trạng giao thông khu vực. Cụ thể, hầm chui hướng Mai Chí Thọ đi cao tốc đã thông xe từ ngày 2-2-2026; cầu N2 hoàn thành cuối năm 2025; các cầu Bà Dạt và Giồng Ông Tố cơ bản xong. Nhiều hạng mục khác đang được tăng tốc thi công, trong đó nhánh N3 đạt khoảng 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4; các nhánh N1.1, N1.3 và cầu N4 đạt 40%-45%, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6. Nhánh N1.2 dự kiến hoàn thành vào tháng 11 nếu được bàn giao đầy đủ mặt bằng trong tháng này.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vẫn còn khu đất hơn 22.000m² thuộc khu đô thị An Phú, ảnh hưởng đến 65 hộ dân, chưa thể triển khai do vướng pháp lý. Khu vực đường Lương Định Của còn 64 hộ dân và tổ chức chưa bàn giao mặt bằng, với kinh phí bồi thường ước tính khoảng 1.800 tỷ đồng.

Toàn cảnh nút giao thông An Phú. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo tại công trường, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc giải phóng mặt bằng khu đất 22.000m² thuộc thẩm quyền của thành phố và sẽ được xử lý theo đúng quy định. Trước tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực này, thành phố thống nhất điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục, trong tháng 3 phải hoàn thành thẩm định giá, ký quyết định giao đất; phấn đấu trong tháng 4 bàn giao mặt bằng. Các trường hợp chưa đồng thuận sẽ được xử lý theo quy định pháp luật, kể cả cưỡng chế nếu cần thiết.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khảo sát thực địa, trao đổi và chỉ đạo tại dự án Vành đai 2 TPHCM, chiều 17-3-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Xử lý "nút thắt" dự án đường vành đai 2

Cùng ngày, đoàn công tác cũng kiểm tra dự án Vành đai 2, đoạn 2 – công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết khu Đông. Theo báo cáo, tổng diện tích cần thu hồi của dự án là 13,49 ha, đến nay đã bàn giao 10,53 ha, đạt hơn 78%. Tuy nhiên, vẫn còn 92 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Các đơn vị đề xuất lộ trình ưu tiên xử lý dứt điểm trong những tháng tới. Cụ thể, tháng này nhận bàn giao mặt bằng từ 8 hộ dân để mở lối tiếp cận thi công hai nhánh cầu Rạch Ngang; tháng 4 nhận bàn giao tiếp từ 56 hộ đã đủ điều kiện tái định cư; tháng 5-2026 xử lý 34 trường hợp còn lại. Riêng khu vực nút giao Vành đai 2 – Phạm Văn Đồng, phấn đấu bàn giao 17/18 trường hợp để kịp khởi công hai gói thầu hầm chui và cầu vượt trong tháng 4-2026.

Dự án Vành đai 2 đoạn 2 dài khoảng 3,57 km, tổng mức đầu tư hơn 9.326 tỷ đồng; đoạn kết nối từ nút Bình Thái đến Phạm Văn Đồng dài khoảng 2,44 km, vốn đầu tư khoảng 4.540 tỷ đồng. Các hạng mục gồm đường song hành, cầu trên tuyến và các nút giao khác mức quy mô lớn.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương như phường Thủ Đức, Phước Long khẩn trương hoàn tất định giá đất, phối hợp chặt chẽ trong công tác giao đất phục vụ thi công. Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu phải huy động tối đa nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu hoàn thành cơ bản các dự án trong năm 2026, góp phần giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

QUỐC HÙNG