Lan tỏa nghĩa tình Tháng Công nhân

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Nâng cao năng suất lao động”, các cấp công đoàn, sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động.

Với phương châm lấy người lao động làm trung tâm, các chương trình không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết và phát triển bền vững.

Nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức xuyên suốt như trao tặng quà cho công nhân khó khăn, “Bữa cơm công đoàn”, “Cà phê sáng cùng công nhân”, khám và tư vấn sức khỏe tận nơi làm việc, góp phần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TPHCM cũng thúc đẩy các chương trình phát triển nhà ở xã hội cho công nhân cùng nhiều sân chơi văn hóa, gian hàng ưu đãi, tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp và nghĩa tình trong Tháng Công nhân năm 2026.

Đoàn viên, công nhân tiêu biểu TPHCM tham quan nhà tù Côn Đảo trong chuyến sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân Tháng Công nhân năm 2026

Người lao động mua hàng chất lượng cao với giá ưu đãi nhân Tháng Công nhân năm 2026

Khám sức khỏe cho công nhân ngay tại nhà máy

Công nhân Công ty CP Sản xuất Thương mại He Vi (phường Hòa Lợi, TPHCM) dự chương trình Cà phê sáng - lắng nghe tiếng nói đoàn viên, người lao động

Người lao động tham gia vẽ tranh do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức

Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TPHCM) trao hỗ trợ nữ công nhân bị ảnh hưởng do cháy phòng trọ

Công nhân Công ty TNHH Sản xuất AJ Solutions (Khu công nghiệp Châu Đức, TPHCM) chăm chú làm việc

THÁI PHƯƠNG - TÂM TRANG - NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG