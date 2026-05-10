Lan tỏa nghĩa tình Tháng Công nhân

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Nâng cao năng suất lao động”, các cấp công đoàn, sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động.
Với phương châm lấy người lao động làm trung tâm, các chương trình không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết và phát triển bền vững.
Nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức xuyên suốt như trao tặng quà cho công nhân khó khăn, “Bữa cơm công đoàn”, “Cà phê sáng cùng công nhân”, khám và tư vấn sức khỏe tận nơi làm việc, góp phần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn lao động.
Dịp này, Liên đoàn Lao động TPHCM cũng thúc đẩy các chương trình phát triển nhà ở xã hội cho công nhân cùng nhiều sân chơi văn hóa, gian hàng ưu đãi, tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp và nghĩa tình trong Tháng Công nhân năm 2026.