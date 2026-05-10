Cháy lớn trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 6

Trưa 10-5, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai vẫn đang tích cực dập tắt đám cháy lớn bên trong Công ty TNHH Uniwin Việt Nam, thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Phước An.

Cháy lớn tại Công ty TNHH Uniwin Việt Nam, thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Phước An, TP Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu sản xuất của công ty.

Cột khói bốc lên từ đám cháy

Do nguyên vật liệu chủ yếu là vải cùng nhiều thiết bị ngành dệt, đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến một số công trình bị sụp đổ.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội

Ông Huỳnh Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Phước An cho biết đã nắm bắt thông tin và đang trên đường đến hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý vụ việc. Hiện Công an TP Đồng Nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ đến dập đám cháy.

Công ty TNHH Uniwin Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất dệt may, nhuộm, và chăn ga gối đệm, có quy mô trên 300 công nhân.

PHÚ NGÂN