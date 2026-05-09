Miền Bắc tiếp diễn mưa dông, cảnh báo lốc, sét và mưa đá

Từ chiều tối 9-5 đến ngày 10-5, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều khu vực.

Miền Bắc có mưa dông trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày 9-5, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 9-5 cục bộ có nơi trên 50mm như các trạm: Sen Thượng (Điện Biên) 60,8mm, Sóc Hà (Cao Bằng) 53,7mm,…

Dự báo, từ chiều tối 9-5 đến 10-5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo đến khoảng ngày 12-5, Bắc bộ có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Bắc và Trung Trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng ngày 13-5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam bộ chiều tối và tối 12-5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 16-5, có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Theo TTXVN