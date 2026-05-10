Hôm nay, 10-5: Nam bộ nắng nóng, Bắc bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10-5, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương.

Sáng sớm nay, nhiều nơi ở vùng núi và trung du Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa cục bộ trên 50 mm. Dự báo trong ngày và đêm 10-5, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông với lượng phổ biến từ 10 - 30 mm, một số nơi có thể vượt 90 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng giao thông. Mưa lớn cục bộ cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to

Tại khu vực đồng bằng Bắc bộ, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, đến đêm mưa dông gia tăng, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to.

Trong khi đó, Nam bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông xuất hiện nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên, chiều tối và tối vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, chiều tối và đêm có lúc có mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ; riêng phía Nam gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C có nơi trên 35 độ C; riêng miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

TTXVN