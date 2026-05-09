TPHCM: Phát triển 104.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trong tháng 5

Chuyên viên BHXH TPHCM tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến người dân

Ngày 9-5, BHXH TPHCM phối hợp Tổng Công ty Bảo Hiểm PVI tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân.

Lễ ra quân nhằm lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến từng khu dân cư, giúp người dân hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó chủ động tự nguyện tham gia.

Với chủ đề truyền thông “Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa an sinh trọn đời”, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “BHXH, BHYT - trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội”; “an sinh vững bền bắt đầu từ việc tham gia BHXH, BHYT”; “lương hưu hằng tháng - nguồn thu nhập ổn định khi về già”…

BHXH TPHCM ra quân tuyên truyền hưởng ứng tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân

Sau lễ phát động, các BHXH cơ sở phối hợp với các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp như tổ chức hội nghị, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống và các địa điểm tập trung đông người dân, nhằm đưa chính sách an sinh xã hội đến từng địa bàn, từng người dân một cách thiết thực, hiệu quả.

BHXH TPHCM đặt mục tiêu, các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia trên địa bàn TPHCM sẽ phát triển thêm 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 104.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trong tháng 5-2026.

NGÔ BÌNH