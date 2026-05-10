TPHCM nắng nóng 35-37 độ C

Nam bộ đang bước vào đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiều khu vực tiếp tục oi bức trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, trưa và chiều nay (10-5), khu vực Nam bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng.

Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, một số nơi trên 36 độ C. Tại Nhà Bè (TPHCM) và Tà Lài (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức nhiệt 36,9 độ C. Độ ẩm không khí phổ biến 50-55%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các ngày 11 và 12-5, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng tại khu vực Nam bộ (bao gồm TPHCM) còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới, chủ yếu từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Sau 16 giờ hoặc 17 giờ, Nam bộ thường xuất hiện các cơn dông nhiệt cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, tình trạng xâm nhập mặn tại ĐBSCL có xu thế giảm dần vào cuối tuần này. Chiều sâu ranh mặn 4‰ hiện phổ biến khoảng 25-42km. Riêng trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, phạm vi xâm nhập mặn là 60-75km.

Từ ngày 11 đến 20-5, xâm nhập mặn tại ĐBSCL tăng dần. Chiều sâu ranh mặn 4‰ phổ biến 25-35km. Trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây là 55-65km. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tích trữ nước ngọt trong thời điểm triều thấp để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Tại Bắc bộ, ngày 10-5, vùng núi và trung du có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 10-5 đến ngày 11-5, khu vực Tây Bắc bộ và vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

PHÚC VĂN