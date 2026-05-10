Huế: Xử lý người đàn ông đổ số lượng lớn vỏ chai bia xuống sông

Cơ quan chức năng buộc ông C. phải vớt toàn bộ số vỏ chai bia mà ông đã đổ xuống sông Kẻ Vạn và khắc phục hoàn thành trong ngày.

Chiều 10-5, lãnh đạo phường Phú Xuân, TP Huế cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Q.C. (SN 1985, trú tại đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân) về hành vi đổ vỏ chai bia xuống sông Kẻ Vạn - một nhánh sông Hương.

Trước mắt, cơ quan chức năng buộc ông C. phải vớt toàn bộ số vỏ chai bia đã đổ xuống sông lên bờ và phải khắc phục hoàn thành trong ngày. Đồng thời lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định.

Ông N.Q.C đổ vỏ chai bia xuống sông Kẻ Vạn

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút sáng 10-5, ông C. mang nhiều vỏ chai bia ra phía sau nhà rồi đổ xuống sông Kẻ Vạn.

Toàn bộ hành vi của ông C. được người dân sử dụng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bình luận. Nhiều người cho rằng, đây là hành vi thiếu ý thức, gây ảnh hưởng môi trường và đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý.

Lực lượng chức năng phường Phú Xuân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận ông C. đã đổ hơn 100 vỏ chai bia xuống sông Kẻ Vạn.

Trước đó, lực lượng chức năng phường Phú Xuân cũng phát hiện ông L.V.S. (sinh năm 1948, trú phường Kim Long) đang nhổ hoa súng trên sông Ngự Hà thuộc địa bàn phường Phú Xuân. Làm việc với cơ quan chức năng, ông S. thừa nhận hành vi sai phạm. Cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời buộc ông S. trồng lại số hoa súng đã nhổ để khôi phục cảnh quan sông Ngự Hà.

VĂN THẮNG