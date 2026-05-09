Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Theo thông báo, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Đến nay, 23,5 triệu thửa đất đã được rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu, đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 38,9 triệu thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; còn 43,2 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu.

Như vậy, khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương 77,5% tổng số thửa đất cả nước, cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu. Đây là nhiệm vụ cấp bách, phải hoàn thành trong năm 2026, không còn dư địa để chậm trễ, lùi hoặc giãn tiến độ.

Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và sản phẩm đầu ra.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập bảng tiến độ thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg để theo dõi theo từng nhiệm vụ, từng bộ, ngành, địa phương. Trong đó, phấn đấu quý 2 cơ bản hoàn thành việc duy trì, cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu nhóm 1; làm giàu, làm sạch, hoàn thiện dữ liệu nhóm 2. Quý 3 cơ bản hoàn thành đo đạc, lập hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với nhóm thửa đất chưa có dữ liệu, để quý 4 hoàn thiện và đưa vào khai thác.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao cập nhật bảng tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 2 tuần/lần trong giai đoạn cao điểm từ ngày 15-5 đến hết tháng 6; sau đó cập nhật hàng tháng hoặc theo yêu cầu.

Bộ Công an phối hợp làm sạch, đối khớp, xác thực, đồng bộ dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm dữ liệu quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, không để vướng mắc về kết nối, chia sẻ dữ liệu làm chậm tiến độ.

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến khai thác dữ liệu đất đai đã số hóa để thay thế thành phần hồ sơ, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu tập trung nguồn lực làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin đối với các thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; đồng thời đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các thửa đất chưa có dữ liệu.

Phó Thủ tướng yêu cầu dữ liệu đủ điều kiện phải được đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

LÂM NGUYÊN