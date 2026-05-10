TPHCM: Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy

Chỉ trong vòng 20 phút kể từ khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã kịp thời giải cứu thành công 7 người đang trong tình trạng khó thở, hoảng loạn do kẹt thang máy giữa các tầng lầu, tại một thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị.

Vào lúc 10 giờ 18 ngày 10-5, Tổng đài 114 (Công an TPHCM) tiếp nhận tin báo khẩn cấp về sự cố hỏng thang máy tại một cơ sở thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

​Do sự cố cúp điện, chiếc thang máy đang di chuyển đột ngột khựng lại và kẹt chặt giữa tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà. Tại thời điểm này, bên trong thang máy có 7 người (4 khách hàng và 3 nhân viên, đều là nữ). Trong không gian chật hẹp, các nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu thiếu oxy, khó thở và hoảng loạn.

Ngay khi nhận thông tin, Đội PCCC và CNCH Khu vực 15 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM) điều động 1 xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường vào lúc 10 giờ 22 cùng ngày.

Nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn

​​​Nhận định vị trí thang máy bị kẹt giữa hai tầng, không thể tiếp cận trực tiếp từ cửa tầng ngoài, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án mở hé cửa thang để cung cấp không khí cho nạn nhân.

Để hạn chế tối đa thiệt hại tài sản cho cơ sở, tổ công tác thực hiện ngắt nguồn điện hệ thống, đồng thời đưa thang máy lên tầng 2 của tòa nhà.

​Đến 10 giờ 42, cửa thang máy được mở, 7 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn.

MẠNH THẮNG