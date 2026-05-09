ĐBSCL cần thích ứng chủ động trước các thách thức do thiên tai cực đoan

Bộ trưởng NN-MT Trịnh Việt Hùng cho rằng, ĐBSCL cần thay đổi tư duy từ ứng phó bị động sang thích ứng chủ động trước các thách thức đến từ sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn.

Bộ trưởng NN-MT Trịnh Việt Hùng kiểm tra thực tế tình hình sụt lún, sạt lở tại Cần Thơ

Ngày 9-5, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW (ngày 24-4-2026) của Bộ Chính trị về phòng, chống, sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL, giai đoạn 2026-2035.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ NN-MT; Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, cùng lãnh đạo các địa phương Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo từ Bộ NN-MT cho biết, hầu hết các khu vực thuộc vùng ĐBSCL đều xảy ra sụt lún từ 0,5cm - 3cm/năm. Kết quả đo đạc của Bộ cho thấy mức độ sụt lún tại vùng trong 5 năm gần đây từ dưới 5cm đến trên 10cm.

Đối với sạt lở, từ năm 2016 đến nay đã xuất hiện 812 điểm sạt lở, với tổng chiều dài trên 1.210 km (sạt lở bờ sông 688 điểm/751 km, sạt lở bờ biển 124 điểm/459 km).

Từ năm 2016 đến nay, ĐBSCL đã sạt lở với tổng chiều dài trên 1.210 km

Bên cạnh đó, vùng ĐBSCL còn chịu ngập úng do triều cường trung bình từ 0,2-0,4m (tăng 5-6% so với 10 năm trước), cá biệt một số nơi ở Cần Thơ và Vĩnh Long ngập sâu 0,6 - 0,7m. Trong 10 năm gần đây, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại vùng cũng diễn ra nhiều hơn, với 3 đợt hạn mặn khốc liệt (mùa khô năm 2015-2016, năm 2019-2020 và năm 2023-2024).

Báo cáo từ Bộ NN-MT cho biết, các tổ chức quốc tế cho rằng ĐBSCL là vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng so với các vùng khác trên toàn quốc. Theo kịch bản biến đổi khí hậu, đến cuối thế kỷ, nhiệt độ trung bình khu vực ĐBSCL có thể tăng dưới 1,8 °C, mưa có thể tăng 10-20% và nước biển dâng từ 34 cm đến 81 cm. Nếu mực nước biển dâng cao 1m vào cuối thế kỷ thì khoảng 40% diện tích ĐBSCL sẽ bị ngập.

Các địa phương kiến nghị cần đánh giá đúng thực tế trữ lượng cát sông trong vùng ĐBSCL

Tại hội nghị, các địa phương ĐBSCL đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị, như: Trung ương tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực và hỗ trợ triển khai các công trình kiểm soát sụt lún, sạt lở, ngập úng; có chính sách hỗ trợ di dời, tái định cư, sinh kế đối với các hộ dân sống ven kênh rạch; sớm hoàn thiện và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước, khai thác nước ngầm; đánh giá đúng hiện trạng thực tế về trữ lượng cát sông trong vùng; quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm; xây dựng cơ chế điều phối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các địa phương trong vùng để phục vụ công tác điều hành theo thời gian thực...

Bộ trưởng NN-MT Trịnh Việt Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng NN-MT Trịnh Việt Hùng cho rằng, theo tinh thần của Kết luận số 26-KL/TW, ĐBSCL cần thay đổi tư duy từ ứng phó bị động sang thích ứng chủ động trước các thách thức đến từ sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn.

Bộ trưởng NN-MT cho biết, giai đoạn 2026-2030, Trung ương dự kiến sẽ bố trí hơn 29.059 tỷ đồng để xây dựng 8 công trình phòng, chống sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL. Các dự án này đã và đang được triển khai, đồng thời sẽ đảm bảo nguồn vốn dự toán để thực hiện.

Sơ đồ vị trí các công trình phòng, chống sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL giai đoạn 2026-2030 do Bộ NN-MT quản lý

Bộ trưởng NN-MT Trịnh Việt Hùng yêu cầu các địa phương cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt ngay Kết luận 26-KL/TW của Bộ Chính trị, để chủ động có kế hoạch triển khai khi Chính phủ ban hành chương trình hành động.

Tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khai thác cát, các hoạt động khác có nguy cơ làm gia tăng sụt lún, sạt lở; rà soát nhu cầu di dời dân cư khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, có nguy cơ cao xảy ra sụt lún, sạt lở đến nơi an toàn; phối hợp chặt chẽ liên ngành, liên vùng và các bộ ngành có liên quan trong thực hiện Kết luận 26-KL/TW.

TUẤN QUANG