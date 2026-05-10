Cờ hoa, pano phủ kín nhiều tuyến phố Hà Nội trước thềm Đại hội MTTQ Việt Nam

Những ngày này, nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ, hoa, pano, áp phích tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh…, nhiều cụm pano khổ lớn được lắp đặt nổi bật với các khẩu hiệu: “Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết, Thành công - Thành công - Đại thành công”; “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng, biểu trưng đại hội cùng gam màu đỏ, vàng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, tại nhiều phường, xã ngoại thành Hà Nội, công tác trang trí, tuyên truyền trực quan cũng được triển khai đồng bộ. Các tuyến phố sạch đẹp, cờ Tổ quốc tung bay dọc những trục đường chính, tạo không khí trang nghiêm trước sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước.

Cờ phướn tuyên truyền trên các tuyến phố của Hà Nội

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13-5) tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, trí thức, doanh nhân và kiều bào ở nước ngoài.

Đại hội diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Không khí rộn ràng trên các tuyến phố Hà Nội thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào thành công của Đại hội, đồng thời phản ánh tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân cả nước hướng tới mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

>> Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại trên các tuyến phố ở Hà Nội:

Khu vực trên phố Tràng Tiền, đoạn đối diện với Nhà hát lớn, nhiều cờ phướn 2 bên đường tuyên truyền về đại hội

Khu vực trước UBND TP Hà Nội

Các tấm pano lớn xung quanh Hồ Gươm tuyên truyền về đại hội

Khu vực đường Độc Lập - trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các tấm pano, áp phích lớn trên đường Phạm Hùng - cổng Trung tâm hội nghị quốc gia

TIẾN CƯỜNG