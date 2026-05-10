Xã hội

Các tuyến đường dẫn tới Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 rực rỡ cờ, hoa

Cờ hoa, pano phủ kín nhiều tuyến phố Hà Nội trước thềm Đại hội MTTQ Việt Nam

SGGPO

Những ngày này, nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ, hoa, pano, áp phích tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh…, nhiều cụm pano khổ lớn được lắp đặt nổi bật với các khẩu hiệu: “Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết, Thành công - Thành công - Đại thành công”; “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng, biểu trưng đại hội cùng gam màu đỏ, vàng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, tại nhiều phường, xã ngoại thành Hà Nội, công tác trang trí, tuyên truyền trực quan cũng được triển khai đồng bộ. Các tuyến phố sạch đẹp, cờ Tổ quốc tung bay dọc những trục đường chính, tạo không khí trang nghiêm trước sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước.

z7808103129913_52ef235fa7f4b547deedbe5638897900.jpg
Cờ phướn tuyên truyền trên các tuyến phố của Hà Nội

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13-5) tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, trí thức, doanh nhân và kiều bào ở nước ngoài.

Đại hội diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Không khí rộn ràng trên các tuyến phố Hà Nội thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào thành công của Đại hội, đồng thời phản ánh tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân cả nước hướng tới mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

>> Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại trên các tuyến phố ở Hà Nội:

z7808103129920_12997d2325035159b25e5441740382d4.jpg
Khu vực trên phố Tràng Tiền, đoạn đối diện với Nhà hát lớn, nhiều cờ phướn 2 bên đường tuyên truyền về đại hội
z7808103148034_fe00df0eefcfd9c77134742079d9eac0.jpg
Khu vực trước UBND TP Hà Nội
z7808103156471_1b84bfa23a428971f24d56bc62504da4.jpg
Các tấm pano lớn xung quanh Hồ Gươm tuyên truyền về đại hội
z7808103152994_2eee4a35e27d51ae9d5f30513c2f901f.jpg
z7808103149011_ce987c2d3c18a1a1bec7fa7ab8656afc.jpg
z7808103159148_90de852f6ed354485723c3f31bac7278.jpg
z7808103143254_dfebe43487f74f035367ea9a5de05b52.jpg
z7808103144598_2f963f59456d834a4697dd15a3a3398a.jpg
Khu vực đường Độc Lập - trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
z7808103134295_a4bdb8d3569bb46e90b8acc6139435d7.jpg
Các tấm pano, áp phích lớn trên đường Phạm Hùng - cổng Trung tâm hội nghị quốc gia
Tin liên quan
TIẾN CƯỜNG

Từ khóa

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Các con phố ở Hà Nội Cờ hoa rực rỡ ở Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn