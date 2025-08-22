Lễ 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 125.000 lượt khách/ngày

Dịp Lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới, dự kiến trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng 730 chuyến bay đi và đến, gồm 430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế. Lượng khách dự kiến đạt 125.000 lượt/ngày.

Sáng 22-8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, sân bay dự kiến đón lượng hành khách và các chuyến bay tăng cao, đặc biệt là các chặng bay nội địa. Đây là đợt cao điểm di chuyển quan trọng ngay sau mùa hè, dự báo áp lực rất lớn đối với hoạt động khai thác của sân bay cũng như công tác phục vụ hành khách.

Hành khách tự làm thủ tục an ninh bằng nhận diện khuôn mặt. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga T3 sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo thống kê, trong cao điểm hè 2025 (từ ngày 22-5 đến 17-8), sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 60.144 chuyến bay, trung bình 699 chuyến/ngày, tăng 5,94% so với cùng kỳ năm 2024. Về hành khách, tổng cộng có hơn 10,2 triệu lượt đi và đến, bình quân 118.891 khách/ngày, tăng 4,48% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế tăng mạnh 7,73%, trong khi khách nội địa tăng 2,39%.

Bước vào dịp Lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới, từ ngày 30-8 đến 2-9, sản lượng khai thác dự kiến tăng khoảng 6% so với hiện tại. Trung bình mỗi ngày, sân bay sẽ có khoảng 730 chuyến bay đi và đến, gồm 430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế. Lượng khách dự kiến đạt 125.000 lượt/ngày, trong đó 75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga T1 sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hai ngày cao điểm nhất 30-8 (cao điểm khách đi nội địa) và 2-9 (cao điểm khách đến nội địa) Tân Sơn Nhất có thể phục vụ tới 750 chuyến bay cùng với 130.000 hành khách mỗi ngày (cao kỷ lục trong đợt Lễ).

Để chuẩn bị cho nhu cầu di chuyển tăng đột biến, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất hoàn tất công tác chuyển đổi các chuyến bay nội địa sang Nhà ga hành khách T3. Theo đó, các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đều đã chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa nhà ga T1 sang khai thác tại nhà ga T3. Riêng Vietjet Air vẫn tiếp tục phục vụ hành khách tại nhà ga T1 như hiện nay. Việc phân bổ này nhằm giảm tải cho nhà ga cũ, đồng thời giúp hành khách có trải nghiệm thuận tiện hơn.

Khu vui chơi dành cho trẻ em tại sảnh chờ ra máy bay tại nhà ga T3 sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách nên chủ động đến sân bay sớm hơn ít nhất 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để tránh ùn tắc, đặc biệt trong các ngày cao điểm. Kiểm tra kỹ thông tin nhà ga khởi hành trên vé hoặc từ hãng hàng không để di chuyển đúng ga T1 hoặc T3. Tận dụng dịch vụ check-in trực tuyến, kiosk check-in và gửi hành lý tự động nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Hạn chế đưa tiễn đông người tại sân bay trong dịp lễ, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực ga đến/ga đi.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cam kết phối hợp chặt chẽ cùng các hãng hàng không, lực lượng an ninh và các đơn vị chức năng để đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, liên tục, thông suốt, phục vụ hành khách trong dịp Lễ Quốc khánh 2- 9 một cách chu đáo và thuận tiện nhất.

>> Một số hình ảnh tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất:

Lực lượng an ninh kiểm tra an ninh trật tự, hướng dẫn hành khách khi có nhu cầu

