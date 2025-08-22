Xã hội

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2025

Sáng 22-8, tại nhà máy nước Cầu Đỏ (phường Cẩm Lệ), UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2025.

Tình huống giả định là sự cố rò rỉ khí Clo. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Theo tình huống giả định, tại nhà máy nước Cầu Đỏ, trong lúc thay bình khí Clo (chất khử mạnh thường dùng để khử trùng nước), một nhân viên bất cẩn làm xì van, khiến khí rò rỉ. Hai công nhân trực ca bị khó thở, báo động cho quản đốc.

Ngay sau đó, nhà máy cho cắt điện khu vực chứa Clo, huy động lực lượng tại chỗ nhưng sự cố vượt tầm kiểm soát. Vì vậy, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã báo cáo cơ quan chức năng.

Sở Công Thương Đà Nẵng nhận định “rò rỉ 900kg hóa chất Clo” có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng nên báo cáo UBND TP Đà Nẵng và kích hoạt cơ chế phối hợp ứng phó cấp thành phố. Các lực lượng gồm công an thành phố, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Sở Y tế thành phố, UBND phường Cẩm Lệ, Quân Khu 5, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng cơ động đến hiện trường để xử lý sự cố.

Tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho rằng, thực tiễn trong nước và trên địa bàn TP Đà Nẵng những năm qua đã ghi nhận một số sự cố đáng tiếc, để lại nhiều bài học trong công tác quản lý, ứng phó. Đây là lần thứ hai, Đà Nẵng tổ chức diễn tập quy mô cấp thành phố.

z6932737688224_6ee95869e634648c64bedc4fe5ea5060.jpg
Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đợt diễn tập sẽ là kinh nghiệm cho các doanh nghiệp hoạt động hóa chất cũng như cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với từng loại sự cố hóa chất.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất phải xem công tác phòng ngừa đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thường xuyên giám sát việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn tại các cơ sở có hoạt động hóa chất, đặc biệt là các cơ sở có trữ lượng tồn trữ hóa chất quy mô lớn, với nhiều đặc tính tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

>>> Một số hình ảnh buổi diễn tập:

z6932738853362_c79934f0c23f19b97a2adbb2f851b4fb.jpg
Khu vực nhà chứa Clo có 2 nhân viên vận hành, đang thực hiện hoạt động thay bình khí Clo
z6932738532638_a5478f55f148316fa9093c04eb5b2b46.jpg
Clo rò rỉ ra ngoài
z6932738723399_ddfec1433d884378e39927cf21069524.jpg
Sau khoảng 10 phút, 2 nhân viên có dấu hiệu bất thường như tức ngực, khó thở do hít phải khí Clo
z6932738612184_deacfd7ce65855021cd0a4337480fb84.jpg
Tổ chức sơ cấp cứu cho 2 nhân viên vận hành hít phải khí Clo
z6932738214660_c30a5508e116abb6c20ba556fcaf0e97.jpg
Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng 115 huy động y bác sĩ và xe cứu thương đến hiện trường cấp cứu
z6932738452238_96697a70420439c081a9f90678696ad3.jpg
Triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngừa khí Clo phát tán lan rộng ra môi trường xung quanh
z6932738341687_e055adea0bde6d44177715343d937b5f.jpg
z6932738002927_5f707664690f7b349189e1b9b73d229f.jpg
z6932737885621_08c4e1346d22a051f7fd069070abdb9d.jpg
z6932738139770_e858df179149d14b05eefbbacf6440d7.jpg
z6932738085985_f3ca8172ca08177053537682bbe3b719.jpg
z6932737801355_8eab1c961a42402e6137e18f37fec32f.jpg
Sau khi khu vực bị nhiễm độc được tiêu độc, Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng tài nguyên, môi trường và nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng) cùng trang thiết bị đến hiện trường thực hiện quan trắc môi trường, lấy mẫu đất nước, không khí
z6932737608567_ff39cda14e57bb0171b6525cd15480a4.jpg
Lực lượng công an có mặt tại hiện trường làm công tác khám nghiệm, xác minh nguyên nhân sự cố
XUÂN QUỲNH

