Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2025

Theo tình huống giả định, tại nhà máy nước Cầu Đỏ, trong lúc thay bình khí Clo (chất khử mạnh thường dùng để khử trùng nước), một nhân viên bất cẩn làm xì van, khiến khí rò rỉ. Hai công nhân trực ca bị khó thở, báo động cho quản đốc.
Ngay sau đó, nhà máy cho cắt điện khu vực chứa Clo, huy động lực lượng tại chỗ nhưng sự cố vượt tầm kiểm soát. Vì vậy, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã báo cáo cơ quan chức năng.
Sở Công Thương Đà Nẵng nhận định “rò rỉ 900kg hóa chất Clo” có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng nên báo cáo UBND TP Đà Nẵng và kích hoạt cơ chế phối hợp ứng phó cấp thành phố. Các lực lượng gồm công an thành phố, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Sở Y tế thành phố, UBND phường Cẩm Lệ, Quân Khu 5, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng cơ động đến hiện trường để xử lý sự cố.
Tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho rằng, thực tiễn trong nước và trên địa bàn TP Đà Nẵng những năm qua đã ghi nhận một số sự cố đáng tiếc, để lại nhiều bài học trong công tác quản lý, ứng phó. Đây là lần thứ hai, Đà Nẵng tổ chức diễn tập quy mô cấp thành phố.
Theo ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đợt diễn tập sẽ là kinh nghiệm cho các doanh nghiệp hoạt động hóa chất cũng như cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với từng loại sự cố hóa chất.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất phải xem công tác phòng ngừa đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thường xuyên giám sát việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn tại các cơ sở có hoạt động hóa chất, đặc biệt là các cơ sở có trữ lượng tồn trữ hóa chất quy mô lớn, với nhiều đặc tính tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
