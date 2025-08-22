Việt Nam được thế giới ghi nhận là hình mẫu thành công về xóa đói, giảm nghèo

Tại hội nghị, ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, giới thiệu các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền con người, các công ước, văn kiện quốc tế, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Đồng thời, xây dựng kỹ năng truyền thông, trong đó, chú trọng xây dựng thông điệp, sử dụng các phương tiện truyền thông đa dạng để tuyên truyền về quyền con người.

Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, phát biểu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu bảo đảm quyền con người và truyền thông về quyền con người. Cụ thể có 8 nội dung:

Thứ nhất, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Sau gần 40 năm đổi mới từ một nước bị tàn phá nặng nề sau nhiều cuộc chiến tranh; bị bao vây, cấm vận suốt 30 năm, Việt Nam trở thành quốc gia điển hình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, là hình mẫu về hàn gắn và khôi phục sau chiến tranh. Tỉ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn mới năm 2024 chỉ còn khoảng 1%. Theo Báo cáo Phát triển con người của UNDP, Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2024 tăng 8 bậc so với kỳ trước, từ 115 lên vị trí 107/193 quốc gia.

Thứ hai, công tác giáo dục, đến nay, đã phổ cấp giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt đạt 99,7%; tỷ lệ học sinh hoàn thành Chương trình giáo dục THCS đạt 90,7%.

Thứ ba, tỷ lệ người tham gia lao động, tính đến quý 3-2024, cả nước có 51,6 triệu lao động có việc làm, chiếm 98% lực lượng lao động.

Thứ tư, người cao tuổi được quan tâm, chăm sóc; công tác đền ơn, đáp nghĩa thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng được thực hiện tốt. Tuổi thọ trung bình của Việt Nam tăng từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023 và cao hơn trung bình thế giới (73 tuổi). Nhà nước hiện trợ cấp thường xuyên cho trên 1,13 triệu người có công với kinh phí 29.000 tỷ đồng/năm.

Quang cảnh Hội nghị bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông về quyền con người năm 2025. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thứ năm, hỗ trợ an sinh xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống 1,93% năm 2024. Việt Nam được thế giới ghi nhận, đánh giá cao và coi là hình mẫu thành công về xóa đói, giảm nghèo.

Nhà nước hiện trợ cấp thường xuyên cho gần 3,4 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và gần 355.000 hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ hằng tháng. Riêng trong đại dịch COVID-19, Việt Nam hỗ trợ cho 67 triệu lượt người với kinh phí hơn 100.000 tỷ đồng, là một trong 5 nước có tỉ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới với tiêm chủng miễn phí.

Việt Nam đang thực hiện chương trình với mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025.

Bộ đội tham gia hỗ trợ người dân xây dựng nhà trong chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Thứ sáu, về bình đẳng giới, theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới, chỉ số bình đẳng giới của Việt Nam tăng từ thứ 87 năm 2021 lên đứng thứ 72/146 năm 2023.

Thứ bảy, mọi người dân đều được sống trong môi trường hòa bình với độc lập chủ quyền được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; mọi người dân đều được hưởng quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, tự do sáng tạo và bình đẳng trước pháp luật.

Theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc, chỉ số hạnh phúc năm 2024 của Việt Nam tăng 11 bậc, xếp thứ 54/143; Chỉ số phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam năm 2024 tăng 1 bậc so với năm 2023, xếp thứ 54/166.

Thứ tám, Việt Nam hiện là thành viên và tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025.

NGUYỄN TRANG