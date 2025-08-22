Người dân trả lại 2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

Ngày 22-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Cẩm Bình đã phối hợp với người dân cùng cơ quan liên quan xác minh, trao trả lại số tiền 2 tỷ đồng chuyển nhầm tài khoản cho người dân trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh.

Chị L.T.H.T., chuyển trả lại số tiền cho chị Đ.T.H.V., trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 20-8, Công an xã Cẩm Bình nhận được thông tin từ chị L.T.H.T. (sinh năm 2006, trú tại xã Cẩm Bình) báo về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền chuyển khoản 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ chuyển đến.

Sau đó, có nhiều cuộc gọi đến điện thoại của chị với danh xưng là nhân viên của một ngân hàng đề nghị chị chuyển trả lại số tiền trên. Do đã đọc và nghe các bài viết tuyên truyền từ công an xã, chị L.T.H.T., nghĩ rằng đây là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên đã gọi điện trình báo vụ việc với Công an xã Cẩm Bình.

Công an xã Cẩm Bình đã xác minh nội dung vụ việc, xác định được chị Đ.T.H.V. (trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) là người đã chuyển khoản nhầm số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản chị T.

Sau khi làm rõ lý do chị V. chuyển nhầm tiền và cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan, Công an xã Cẩm Bình đã tuyên truyền, hướng dẫn chị T., chuyển trả lại số tiền trên cho chị V., trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị V. rất xúc động và đã trực tiếp gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị T. và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cẩm Bình đã nhanh chóng xác minh, giúp đỡ, hỗ trợ chị V. được nhận lại số tiền trên.

DƯƠNG QUANG