“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với đặc khu Vân Đồn

Ban t ổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trao quà cho người dân ở đặc khu Vân Đồn

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về khai thác hải sản, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho ngư dân đặc khu Vân Đồn. Mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 1 bộ bình ắc quy, đèn led, 1 túi thuốc kèm các loại thuốc cần thiết và cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản...

Ban tổ chức cũng trao tặng 20 suất học bổng và đồ dùng học tập cho con em ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đặc khu Vân Đồn.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” bắt đầu từ đầu năm 2023, dự kiến diễn ra tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỷ đồng. Chương trình có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành với bà con ngư dân như: phổ biến các quy định của nhà nước trong khai thác hải sản; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo pháp lý về chủ đề giải pháp gỡ thẻ vàng IUU cho ngành hải sản; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho ngư dân; trao học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc khu Vân Đồn có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất toàn tỉnh Quảng Ninh, đồng thời cũng là ngư trường trọng điểm của khu vực Đông Bắc. Nơi đây được lựa chọn là điểm đến thứ 24 trong hành trình của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

NGUYỄN QUỐC