Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước xuống còn 3 ngày làm việc, trong khi hồ sơ cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Chiều 13-7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo trực tuyến với gần 300 điểm cầu để lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội, chiều 13-7. Ảnh: VĂN GIANG

Dự thảo này nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24-1-2026 của Chính phủ, tạo thuận lợi cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước trong thời gian chờ sửa đổi toàn diện nghị định.

Theo cơ quan soạn thảo, hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ được đơn giản hóa theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, thực hiện trực tuyến và tăng cường quản lý bằng dữ liệu số. Thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói được quản lý tập trung, kết nối với cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Đối với vùng trồng phục vụ thị trường trong nước, thời gian giải quyết dự kiến không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kết hợp cơ chế hậu kiểm. Đối với vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, tiếp tục thực hiện tiền kiểm, thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc để bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường nhập khẩu.

Đẩy mạnh công tác cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu sầu riêng. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp

Tại hội thảo, đại diện các địa phương cho rằng việc đơn giản hóa thủ tục là cần thiết nhưng cần bảo đảm tính khả thi, không làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước.

Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong xác nhận thông tin đất đai, đồng thời hướng dẫn cụ thể trình tự, biểu mẫu và phương thức hậu kiểm để thuận lợi khi triển khai.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đổi mới công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ phục vụ xuất khẩu mà còn hướng tới quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thị trường trong nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý. Đối với nông sản xuất khẩu, thời gian tiền kiểm 10 ngày là cần thiết để cơ quan chuyên môn đánh giá đầy đủ việc đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu nông sản Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu cơ quan soạn thảo cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc tổng hợp, chuyển danh sách mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đến cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu, bảo đảm thống nhất đầu mối. Các địa phương rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói; đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và hình thành các vùng nguyên liệu tập trung.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ khẩn trương tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ xem xét.

Song song đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam sẽ làm việc với cơ quan chức năng của Trung Quốc để thúc đẩy công nhận các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã gửi, đồng thời trao đổi để điều chỉnh quy trình tiếp nhận theo hướng phù hợp với mùa vụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là một trong những giải pháp quan trọng nhằm duy trì xuất khẩu nông sản, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 74 tỷ USD trong năm 2026.

PHÚC VĂN