Chú trọng xây dựng hình ảnh con người thành phố hôm nay

Sáng 27-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn dành cho cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương; các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành văn hóa, văn học, nghệ thuật; cơ quan báo chí, truyền thông và 9 hội văn học nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

TS Trịnh Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, trình bày chuyên đề “Sáng tác văn học, nghệ thuật hướng đến xây dựng con người TPHCM trong giai đoạn mới”

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thanh Thủy khẳng định, thời gian qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần tích cực vào sự nghiệp “xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật thành phố trong thời kỳ mới”. Thường trực Hội đồng và các thành viên đã phát huy vai trò tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho nhiều dự án, chương trình nghệ thuật; các ngày lễ trọng đại của dân tộc và thành phố; các văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời định hướng cho các sở, ban, ngành liên quan tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tri ân, tôn vinh các tài năng có nhiều đóng góp cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà nói chung, thành phố nói riêng.

Tiết mục âm nhạc truyền thống biểu diễn tại hội nghị

Bên cạnh đó, Hội đồng đã phối hợp với các cơ quan báo chí thành phố đăng tải nhiều bài viết phản ánh thông tin, bình luận, nhận định, đánh giá về văn học, nghệ thuật trên các chuyên trang, chuyên mục, chương trình của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM, Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ, Tạp chí Văn nghệ TPHCM… Qua đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM về phát triển văn hóa, nghệ thuật; đồng thời kiên quyết phê phán những sáng tác lệch lạc, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Hội nghị tập huấn lần này có hai chuyên đề trọng tâm: “Sáng tác văn học, nghệ thuật hướng đến xây dựng con người TPHCM trong giai đoạn mới” do TS Trịnh Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, trình bày. “Quản lý văn hóa, nghệ thuật TPHCM trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay” do PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật TPHCM, Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thành phố, trình bày.

PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng trình bày tham luận

Hội nghị tập huấn lần này không chỉ trang bị thêm tri thức, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật mà còn khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần, động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững TPHCM.

HỒNG DƯƠNG