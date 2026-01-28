Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nguyên lãnh đạo Quốc hội

"Thành tích của đất nước, thành tích của Quốc hội có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội và đội ngũ cán bộ hưu trí", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền 2026, chiều 28-1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ hưu trí của Văn phòng Quốc hội.

Tại cuộc gặp, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Quốc hội qua các nhiệm kỳ.

Thông tin đến các đại biểu về những thành quả to lớn, toàn diện của đất nước trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu nhiều mốc son đặc biệt của Quốc hội, trong đó nổi bật là chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên, khép lại bằng lễ mít tinh trọng thể tại Hội trường Diên Hồng. Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Quốc hội, mà còn khẳng định giá trị bền vững của nền dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân trong suốt 80 năm qua.

Năm 2025 cũng là một năm nổi bật về công tác lập pháp. Thành tích của đất nước, Quốc hội có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội và đội ngũ cán bộ hưu trí - những người luôn theo dõi sát sao, tâm huyết đóng góp ý kiến cho hoạt động của Quốc hội, cho sự phát triển chung của đất nước.

Quang cảnh cuộc gặp

Chia sẻ về kế hoạch công tác thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng ủy - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động phối hợp Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ xây dựng và trình Bộ Chính trị thông qua Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát tối cao; chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ, tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới.

Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ và đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, để Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Quang cảnh cuộc gặp

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội - Thượng tướng Trần Quang Phương đã trao trướng mừng thọ 70, 75, 80, 85 tuổi tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ hưu trí của Văn phòng Quốc hội.

Thay mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu phát biểu tại cuộc gặp, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn tới Đảng bộ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã luôn dành sự quan tâm chu đáo, tình cảm sâu nặng đối với cán bộ hưu trí qua các thời kỳ.

ANH PHƯƠNG