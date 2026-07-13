Giáo dục

Đắk Lắk: Thông tin nam sinh sử dụng điện thoại trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT là sai sự thật

SGGPO

Sáng 13-7, ông Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một nam sinh Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh (xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng điện thoại trong phòng thi là hoàn toàn sai sự thật.

Đắk Lắk: Thông tin nam sinh sử dụng điện thoại trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT là sai sự thật

Trước đó, ngày 10-7, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết tố cáo nam sinh Đ. sử dụng điện thoại và trí tuệ nhân tạo (AI) để giải đề trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Sau khi đăng tải bài viết đã nhanh chóng được chia sẻ gây xôn xao dư luận.

Trước thông tin trên mạng xã hội anh trai của nam sinh đã phản bác rằng, chính mình đưa em đi thi và giữ điện thoại của em trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi nên không có việc em trai mình sử dụng điện thoại trong kỳ thi. Giáo viên giảng dạy bộ tiếng Anh trực tiếp kèm em Đ. cũng khẳng định học lực em này rất tốt và nhấn mạnh: "Không có bằng chứng thì đừng nói càn".

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Kỳ thi Tốt nghiệp THPT diễn ra tại Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh, khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng chỉ là suy diễn, không có căn cứ. Nam sinh Đ. là học sinh có thành tích học tập tốt, điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 đạt 8,5 nên việc môn học này đạt 9,75 điểm không có gì bất ngờ. Trong khi đó, nữ sinh đăng bài tố cáo cũng là một học sinh xuất sắc của trường và thi môn tiếng Anh đạt 7,75 điểm. Người đăng bài tố cáo cũng là một nữ sinh đang theo học tại trường. Nhà trường đã mời học sinh cùng người thân của cả 2 bên đến làm việc. Qua xác minh, không phát hiện bất kỳ hành vi gian lận hay vi phạm quy chế thi nào. Nữ sinh đăng tải bài viết đã xin lỗi nam sinh, thừa nhận do bồng bột, suy nghĩ chưa thấu đáo nên đã đăng tải thông tin sai sự thật.

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MAI CƯỜNG

Từ khóa

Nam sinh Suy diễn Đăng bài Học lực Bồng bột Đắk Lắk sai sự thật kỳ thi Tốt nghiệp THPT mạng xã hội

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