Gia Lai: Kết luận thông tin tố giác 2 thí sinh gian lận khi thi tốt nghiệp THPT

Ngày 12-7, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh này về kết quả xác minh 2 nội dung phản ánh của công dân liên quan công tác coi thi tại Điểm thi Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh và Điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai phối hợp Phòng PA03 Công an tỉnh thành lập tổ công tác xác minh các nội dung phản ánh.

Về phản ánh thí sinh H.N.L.Q. (SBD 52019199, phòng thi 859, Điểm thi Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh) mang điện thoại vào phòng thi nhưng giám thị không xử lý, kết quả xác minh cho thấy trước thời điểm nhận đề, hai giám thị đã phát hiện điện thoại trong cặp của thí sinh, lập tức thu giữ và bàn giao Phó Trưởng điểm thi quản lý theo quy định.

Phó Trưởng điểm thi và 5 thí sinh cùng phòng đều xác nhận điện thoại được phát hiện trước khi phát đề. Tổ công tác kiểm tra điện thoại của thí sinh Q., cũng không phát hiện hình ảnh đề thi, bài thi hoặc dữ liệu liên quan.

Sở GD-ĐT kết luận, hai giám thị đã xử lý kịp thời khi phát hiện sự việc, thời điểm đó chưa đến giờ nhận đề thi. Căn cứ quy chế thi, thí sinh không vi phạm quy chế. Vì vậy, nội dung phản ánh giám thị không có biện pháp xử lý là không đúng.

Đối với phản ánh thí sinh N.T.T. (SBD 52004247, phòng thi 184, Điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học) mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án, tổ công tác đã làm việc với giám thị, giám sát, lãnh đạo điểm thi và 18 thí sinh cùng phòng.

Thông tin tố giác thí N.T.T. được đăng tải rất chi tiết, cụ thể trên mạng xã hội. Ảnh chụp lại từ màn hình

Kết quả xác minh cho thấy các giám thị đều khẳng định đã nhắc nhở, kiểm tra vật dụng của thí sinh trước khi vào phòng thi. Công tác coi thi trong cả 3 buổi diễn ra bình thường, không phát hiện trường hợp vi phạm quy chế. Các giám sát, Trưởng điểm thi, Phó Trưởng điểm thi và 18 thí sinh cùng phòng cũng xác nhận không phát hiện thí sinh N.T.T. sử dụng điện thoại trong quá trình làm bài.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở GD-ĐT Gia Lai kết luận nội dung phản ánh thí sinh N.T.T. mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở.

Như Báo SGGP thông tin, vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin tố giác thí sinh N.T.T. sử dụng điện thoại di động trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tài khoản này ẩn danh nhưng đưa ra nội dung tố giác rất cụ thể, nêu rõ tên thí sinh, điểm thi, trường học nên thu hút hàng chục ngàn lượt quan tâm, hàng ngàn bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Sau khi xuất hiện tố giác, Sở GD-ĐT Gia Lai yêu cầu các nhà trường, đơn vị khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Phía Công an tỉnh Gia Lai cũng vào cuộc xác minh, điều tra, kiểm chứng các thông tin.

NGỌC OAI