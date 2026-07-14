Bộ GD-ĐT: Học sinh chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung, nếu bị kết luận vi phạm thì mới xử lý.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh CHIẾN MINH

Theo kế hoạch, đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh sẽ hết thời hạn đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Theo thông báo của Bộ GD-ĐT, đến 17 giờ 45 phút ngày 13-7, đã có 797.722 thí sinh đăng ký nguyện vọng, trong đó, có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM. Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là hơn 6,3 triệu; trong đó, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là gần 2,1 triệu.

Theo Bộ GD-ĐT, đối với vụ vi phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, theo quy định, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15-7 cho đến hết ngày 3-8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

Theo PGS-TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), bộ cần sớm đưa ra phương án xử lý vì nếu quá muộn sẽ gây nhiều hệ lụy. Nguyên tắc xử lý phải công bằng, minh bạch, đúng những người vi phạm, đồng thời bảo vệ những thí sinh vô tội. “Quyết định của Bộ GD-ĐT đang chịu áp lực rất lớn về mặt thời gian, do đó, các lực lượng chức năng có liên quan cần vào cuộc một cách nhanh chóng, đưa ra được giải pháp xử lý phù hợp vì quyền lợi của số đông học sinh cũng như bảo đảm sự liêm chính của kỳ thi”, PGS-TS Trần Thành Nam nêu quan điểm.

Theo quy chế tuyển sinh, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13-8.

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21-8...

PHAN THẢO