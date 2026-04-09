Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng lên gần 8%/năm

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng thương mại đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi nhằm tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi của cá nhân và doanh nghiệp.

Chứng chỉ tiền gửi có thể thực hiện hoàn toàn trên ứng dụng ngân hàng số

Ngày 9-4, ACB phát hành chứng chỉ tiền gửi (CCTG) dành cho khách hàng doanh nghiệp với lãi suất lên đến 7,5%/năm, giao dịch 100% trên ứng dụng ACB ONE BIZ, mệnh giá tối thiểu từ 10 triệu đồng. Sản phẩm cho phép chuyển nhượng linh hoạt theo thời gian nắm giữ, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch tài chính.

Đại diện ACB cho biết, trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều biến động, việc tận dụng dòng tiền nhàn rỗi để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn ngày càng trở nên cần thiết.

ABBank triển khai CCTG An Phúc cùng chương trình “10 ngày vàng” từ nay đến ngày 18-4, cộng thêm 0,7%/năm, nâng lãi suất lên tới 6,2%/năm, kèm cơ hội trúng vàng 24K dành cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Mức đầu tư cũng từ 10 triệu đồng, giao dịch hoàn toàn trên ứng dụng số ABBank cho cá nhân và ABBank Business cho doanh nghiệp.

Tương tự, từ nay đến hết tháng 6-2026, BVBank triển khai CCTG online với lãi suất 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,8%/năm cho kỳ hạn 15 tháng, cao hơn khoảng 0,3 điểm % so với lãi suất tiền gửi online thông thường (tối đa 7,2%/năm).

Không chỉ các NHTM cổ phần, NHTM Big là Vietcombank cũng vừa triển khai CCTG trực tuyến trên VCB Digibank dành cho khách hàng cá nhân, với lãi suất lên đến 7,9%/năm, cao hơn khoảng 2 điểm % so với gửi tiết kiệm thông thường. Mệnh giá tối thiểu từ 100.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng lãi 7,5%/năm, 12 tháng 7,9%/năm. Khách hàng có thể bán lại CCTG cho Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ngay trên ứng dụng khi có nhu cầu vốn.

CCTG là loại giấy tờ có giá, xác nhận nghĩa vụ trả nợ của ngân hàng đối với người mua trong một thời hạn nhất định, kèm theo lãi suất và các điều kiện liên quan.

NHUNG NGUYỄN