Tiền gửi của người dân tại ngân hàng vượt 10,8 triệu tỷ đồng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, so với đầu năm, tiền gửi dân cư tăng khoảng 491.000 tỷ đồng, tương đương 4,76%.
Đà tăng diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng từ cuối năm 2025, góp phần thu hút dòng tiền trở lại kênh ngân hàng.
Tiền gửi của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cũng tăng. Trong tháng 5, khối này gửi thêm khoảng 94.000 tỷ đồng, nâng tổng số dư lên gần 6,17 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cuối năm 2025, số dư vẫn thấp hơn khoảng 12.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 0,2%.
Tính chung, tổng phương tiện thanh toán trên thị trường, không bao gồm giấy tờ có giá, đến cuối tháng 5-2026 đạt hơn 19,974 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 156.000 tỷ đồng so với tháng trước.
So với cuối năm 2025, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,73%, tương đương hơn 530.000 tỷ đồng.