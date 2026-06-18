Bộ 3 cổ phiếu Vingroup tăng trần, thị trường nghiêng về sắc đỏ

VN-Index tăng mạnh nhưng thị trường mang trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khi đà tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ, còn phần lớn mã trên sàn vẫn giảm điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 18-6 tăng mạnh chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Cả ba mã VHM, VIC và VRE đồng loạt tăng trần, đóng góp khoảng 32 điểm cho VN-Index, trong khi chỉ số chung chỉ tăng hơn 24 điểm. Điều này cho thấy nếu loại trừ tác động của bộ ba cổ phiếu này, thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh ở nhiều nhóm ngành khác.

Trừ cổ phiếu Vingroup, đa số cổ phiếu bất động sản đều giảm: NLG giảm 2,17%, TCH giảm 1,31%, KBC giảm 1,93%, HDC giảm 1,34%, KDH giảm 1,29%, IDC giảm 1,37%, DIG giảm 1,14%; VPI, NVL, PDR, CEO giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hoá nhưng cổ phiếu giảm vẫn nhiều hơn: EIB giảm 2,1%, CTG giảm 1,02%, STB giảm 1,66%, TPB giảm 1,52%, VIX giảm 1,39%, SHS giảm 1,04%, VPX giảm 1,61%, TCX giảm 2,21%, VCK giảm 1,61%; SHB, TCB, VCB, VIB, VCI, SSI giảm gần 1%. Ngược lại, ACB tăng 1,82%, ABB tăng 2,38%, OCB tăng 1,21%, HCM tăng 3,45%; FTS, MSB, LPB, MBB tăng gần 1%.

Các nhóm ngành khác như công nghiệp, tiêu dùng cũng chìm trong sắc đỏ, nhiều cổ phiếu giảm khá mạnh: VJC giảm 3,82%, GEX giảm 1,77%, VSC giảm 1,73%; FRT giảm 1,52%, PET giảm 2,49%...

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí là nhóm duy nhất đi ngược thị trường, đồng loạt tăng: PVS tăng 2,63%, PVD tăng 2,64%, PVT tăng 1,91%; BSR, PLX tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 24,27 điểm (1,34%) lên 1.830,47 điểm với 97 mã tăng, 205 mã giảm và 60 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 5,96 điểm (1,8%) lên 336,16 điểm với 54 mã tăng, 78 mã giảm và 56 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 17.500 tỷ đồng, giảm 7.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ đạt 18.200 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 1.117 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 502 tỷ đồng, VHM gần 182 tỷ đồng và TCB hơn 159 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN